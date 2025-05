Arón Piper desvela su paso por una app de ligar para famosos: «Si no estás expuesto a muchísima gente»

Muchos jóvenes hablan últimamente de lo difícil que es encontrar el amor en los tiempos modernos. Arón Piper (28 años) ha compartido su propia experiencia en el pódcast 'Fashion Sucks', donde ha confirmado que utiliza las aplicaciones de ligar que tantas otras personas han probado alguna vez. En particular, admite haber usado Tinder, que es de las más conocidas, y Raya, conocida como «el Tinder de los famosos».

«Sí, estoy [en Raya]», comenta Arón cuando le pregunta Alba Melendo si prefiere una u otra. Raquel Fernández Sobrín comenta que no entiende por qué a la gente le gusta esta aplicación, que se ha comentado que han usado 'celebrities' internacionales como Cara Delevingne, Simone Biles o Bad Bunny. También artistas españoles, puesto que Laura Escanes por ejemplo ha confesado hacer uso de la app.

«Y he estado en Tinder también pero... [en Raya] hay cierto filtro, aunque tampoco es verdad», se explica Arón Piper para justificar el porqué está en la app de los famosos. «Si no estás expuesto a muchísima gente, al juicio y a eso...«, admite el actor de 'Élite'.

Pero estar en una aplicación de ligar no es de especial ayuda, confiesa Arón. «No funciona muy bien ninguna de las dos«, admite. »La tengo ahí por tener«, añade. Algo con lo que muchas personas en apps podría identificarse, puesto que en los últimos años se ha hablado mucho del 'dating app fatigue' o 'burnout'. Dos fenómenos que suceden cuando una persona conoce a mucha gente a través de estos métodos pero no encuentra lo que está buscando. Parece ser el caso del actor, a quien se ha relacionado con Dua Lipa o con Aitana, pero que siempre ha preferido mantener su vida sentimental en privado.

¿Cómo funciona Raya?

Ese filtro que menciona Arón Piper es el que utiliza Raya, puesto que no funciona igual que las demás y no es suficiente con descargársela. Para acceder hay que rellenar una ficha con tu trabajo, tus redes sociales y otros detalles personales, y después enviarlo para su revisión. Es conveniente tener recomendaciones de personas que ya estén usando la app, pero no es imprescindible. Después pueden pasar entre días o semanas hasta que recibas una respuesta sobre si puedes o no «entrar» en este universo.

Hay que tener en cuenta que Raya es sí o sí de pago. A diferencia de otras apps de este estilo, que ofrecen un plan gratuito y otro de pago con ciertos aspectos «premium», en la de los famosos hay que abonar mínimo 19,99 euros. En el plan más caro, con ciertas funcionalidades más cómodas como la de seleccionar un filtro geográfico, el precio es de 44,99.

Pero no todo el mundo utiliza Raya para ligar, hay quienes lo ven como una oportunidad para hacer contactos. Aunque sí han salido parejas conocidas de su uso. Por ejemplo, la cantante británica Lily Allen comenzó a salir (y posteriormente se casó) con el actor David Harbour, aunque a día de hoy se ha roto su relación.

La gimnasta Simone Biles conoció a su actual marido, el jugador de fútbol americano Jonathan Owens, en Raya. Se casaron tres años después. El nadador estadounidense Ryan Lochte también conoció a su esposa, Kayla Rae Reid, en internet. Pero en este caso fue en Tinder.

