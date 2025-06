Ariadna Artiles recuerda el dolor de su padre: «Nadie puede entender lo que no le ha tocado vivir»

Son días muy difíciles para la modelo canaria Ariadne Artiles, quien ha iniciado un proceso de duelo y sanación a través de la publicación de recuerdos y sentimientos en sus redes sociales para superar la muerte de su padre, fallecido hace unas semanas después de largos meses de batalla contra un cáncer que finalmente no pudo superar. «Nadie puede entender lo que no le ha tocado vivir», ha escrito su hija.

La modelo canaria ha compartido con sus seguidores, y también con ella misma, una emotiva reflexión que ha iniciado con el siguiente mensaje: «Nada dura toda la vida ni siquiera el dolor más grande, me dijeron, y así lo espero». Y ha señalado: «Todo debe transformarse porque, si no, sería imposible seguir. Dejar ir y llorar cada sentimiento sin duda es la mejor de las terapias. Debemos echar todo fuera y vivir cada dolor como lo que es, cada duelo como tal y no renegar ni evitar ninguno de nuestros sentimientos».

Según lo relatado, «el sufrimiento de cada uno es tan particular como individuos existen en el mundo». «La empatía debería de ser nuestro principal mandamiento. No juzgues, nunca sabes donde te puedes encontrar mañana. La empatía es la llave del corazón», ha añadido.

Cómo canalizar el dolor

Ariadne Artiles cree en el poder transformador del dolor y la necesidad de atravesar una etapa de duelo para sanar finalmente. «Llora el tiempo que sea necesario. No permitas que más personas minimicen tu dolor», ha escrito.

«Muchos pensarán que exageras, pero la realidad es que nadie puede entender lo que no le ha tocado vivir. Te dolió a ti, no a ellos, por eso le restan importancia. Llora, pero cuando estés preparado, seca tus lágrimas, levántate y comienza de nuevo. El dolor no se cura fácilmente, pero nada durará para siempre», ha concluido la modelo canaria en su sentida carta abierta.

Ariadne Artiles encontrado en las redes el apoyo que necesita para salir del bache emocional en el que se encuentra y son incontables los mensajes de apoyo que ha ido recibiendo en estos días por parte de sus seguidores. Necesita compartir sus recuerdos y emociones para, como ella dice, sanar después de todo este proceso.

La ayuda de las redes

Hasta ahora, la modelo utilizaba sus redes principalmente para contar cosas sobre su profesión y su participación en diversos eventos, pero en estas últimas semanas ha abierto su corazón para honrar a su padre y, de paso, emprender una especie de terapia personal.

«No será una despedida, sino un hasta siempre, papá, porque aquí estaré para honrar tu memoria y recordarle a tus nietas quién eres y lo que somos gracias a ti. Les diré que miren al cielo y te encontrarán en la estrella más grande. Te voy a echar mucho de menos, papá. Te quiero, siempre, hasta el infinito y más allá», publicó hace unos días.

Y así recuerda a su padre: «Para los que no lo conocieron, mi padre era un genio, un intelectual empedernido y, como tantos otros, se fue antes de tiempo. Fiel a sus principios y amigo de todos, aunque siempre tuvo debilidad por las personas vulnerables».

En lo personal, tampoco ocultaba el mal momento que está atravesando: «Tengo la sensación de estar en otra vida, aún estoy desubicada, todo se siente diferente y cuesta entender que la vida siga sin más cuando nuestro mundo se ha parado por completo. Intentaré vivir con el recuerdo de tu alma pura, tus canciones, nuestros recuerdos y tu eterno humor. Nada me ha hecho más daño en esta vida que no poder salvarte de esta, papá».