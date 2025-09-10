Aparece un cadáver en el maletero del cantante D4vd

Este lunes un cadáver ha aparecido en el maletero de un Tesla que se encontraba abandonado en un desguace. Un coche que, según las informaciones de las autoridades, está a nombre del cantante D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke.

Este artista de 20 años nacido en el barrio de Queen en Nueva York, tiene más de dos millones de seguidores y más de 33 millones de oyentes mensuales en Spotify, formó parte del último cartel de Coachella. Este mismo mes de octubre empezará una gira por Europa tras hacer un amplio recorrido por Estados Unidos que continúa incluso a pesar de la tétrica investigación que le rodea.

Los restos humanos que han aparecido en su Tesla estaban dentro de una bolsa pero el olor delató su contenido a los trabajadores del establecimiento, que llamaron a la policía y terminaron encontrando el cuerpo en avanzado estado de descomposición. Este cadáver aún está pendiente de identificación, aunque las autoridades han asegurado que se trata de una mujer de 1.55 metros de altura con pelo negro y un tatuaje en un dedo.

Según 'TMZ', el vehículo en el que se encontraba el cadáver nunca fue denunciado como robado, pero el artista D4vd no está detenido. En vez de eso esta misma noche tiene un espectáculo en Kansas que parece que va a seguir adelante, al igual que ocurrió este martes tras la aparición de los restos humanos. De hecho, no hizo ningún tipo de comentario a lo largo del concierto, a pesar de que algunos de sus seguidores esperaban algún tipo de aclaración. Según los medios, el artista está cooperando con los investigadores para esclarecer lo ocurrido, pero planea continuar con su gira.

d4vd face-planted during a backflip at Coachella 😲but still pushed through and finished the performance. pic.twitter.com/EodaqaTEOL — Iris (@Iris_i_Life) April 13, 2025

D4vd ya había protagonizado titulares esta primavera debido a que, durante su show en Coachella, que tuvo lugar en el primer día del festival, sufrió una dura caída. Quiso hacer una pirueta mientras interpretaba su tema 'Leave Her', algo habitual en su espectáculo. La idea era saltar sobre una plataforma para hacer un mortal, pero pisó mal y terminó con la cara en el suelo. Aunque se lo tomó a risa, profesionales de la salud comprobaron en directo que estaba bien y el 'show' continuó como si nada. De hecho, se atrevió a hacer varios mortales más, como si nada.

Hace precisamente cuatro días, D4vd compartió en sus redes sociales una serie de fotos con el pie: «Mañana empiezo mi entrenamiento de prensa, chicos, deseadme suerte». Hacía referencia a un trabajo de preparación que se hace normalmente desde las discográficas para preparar a un artista de cara a entrevistas, preguntas de paparazzi y demás chanzas de la fama.