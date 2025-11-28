Suscribete a
Antonio Flores y el recuerdo de una vida trágica que dejó un valioso legado musical

Se estrena la película 'Flores para Antonio', un vivo retrato liderado por Alba Flores

Los autores han realizado un recorrido íntimo a través de una gran recopilación de material inédito

Alba Flores rompe el silencio sobre la muerte de su padre: «Estuve años enfadada con él pero ya lo he perdonado»

Antonio Flores y el recuerdo de una vida trágica que dejó un valioso legado musical
La de Antonio Flores fue una vida trágica que sin embargo dejó un enorme legado musical. También un gran recuerdo entre los que compartieron días y noches con él. Esto es lo que expone la película documental 'Flores para Antonio', que se ... estrena el 28 de noviembre, para proponer un vivo retrato liderado por Alba Flores, su hija, en base a una gran recopilación de material inédito que glosa la figura de un artista original y siempre recordado.

