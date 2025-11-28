Antonio Flores y el recuerdo de una vida trágica que dejó un valioso legado musical

La de Antonio Flores fue una vida trágica que sin embargo dejó un enorme legado musical. También un gran recuerdo entre los que compartieron días y noches con él. Esto es lo que expone la película documental 'Flores para Antonio', que se ... estrena el 28 de noviembre, para proponer un vivo retrato liderado por Alba Flores, su hija, en base a una gran recopilación de material inédito que glosa la figura de un artista original y siempre recordado.

El filme, dirigido por Elena Molina e Isaki Lacuesta, revisita la vida y la trayectoria de Antonio Flores, una historia que propone en un recorrido íntimo sobre la figura de un músico vivo en el recuerdo de posteriores generaciones y a quien sus amigos recuerdan con extraordinario cariño y compasión.

Se trata de una producción original de Movistar Plus+ y A Contracorriente Films será la responsable de su distribución en salas comerciales en España antes de su llegada en exclusiva a la plataforma.

Los elogios de la crítica

La película ya tuvo su estreno mundial en la sección oficial fuera de concurso del Festival de San Sebastián, donde inició su recorrido por festivales. Las críticas iniciales han sido más que elogiosas y se llevó el Premio al Mejor Largometraje Documental Nacional en el Festival In-Edit de Barcelona, así como con el Premio del Público en CiBRA, el Festival del Cine y la Palabra. Y esto no es todo, pues ya ha sido nominada a los Premios Forqué en la categoría de Mejor Película Documental, lo que ha contribuido a generar una enorme expectación.

¿Y qué es lo que propone el filme? El documental sigue a Alba Flores en un viaje introspectivo a través de la historia creativa y vital de su padre sin detenerse particularmente en los aspectos más morbosos y controvertidos de su breve existencia. La actriz ha puesto en orden y seleccionado entre el amplio archivo inédito que atesora y que incluye vídeos caseros, fotografías, dibujos, grabaciones y material audiovisual. Todo con el fin de ofrecer un retrato lo más completo posible del Antonio Flores músico y hombre. Obviamente, su música es uno de los ejes centrales de la narración.

El proyecto ha contado también con el beneplácito de toda la familia y por el documental circulan las voces de su madre, Ana Villa, y las de sus tías, Lolita y Rosario Flores, quienes aportan su visión sobre la trayectoria y el entorno personal del compositor. También aparecen colegas de profesión como Antonio Carmona, Ariel Rot, Joaquín Sabina o Silvia Pérez Cruz, explicando los motivos de su influjo.

«Estuve enfadada con él»

Alba Molina estuvo en el Festival de San Sebastián arropada por Lolita y Rosario Flores. «Estuve enfadada con él cuando se murió. No tengo recuerdos del día que murió, no tuve despedida, no fui al funeral y hasta muy mayor no fui al cementerio», reconoció con emoción ante la prensa. Y añadió: «He hecho el duelo por la muerte de mi padre con esta película».

Antonio Flores falleció el 30 de mayo de 1995 y apenas dejó cinco discos en 15 años de carrera musical. 'Cosas mías', publicado apenas un año antes de su fallecimiento, fue su gran éxito. Murió a los 33 años apenas dos semanas después de la muerte de su madre. Fue encontrado sin vida en su casa de 'El Lerele', en Alcobendas, y la autopsia reveló que había fallecido a causa de una fatal combinación de barbitúricos y alcohol que le llevó a una sobredosis mortal. Su cuerpo fue sepultado junto al de su madre en un mausoleo familiar del madrileño Cementerio de la Almudena.

El documental pretende ser franco sin caer en el sensacionalismo. Habla de las adicciones y sus problemas con las drogas, y lo hace a través de su propia voz. «Siempre fue honesto y generoso, dejó un relato de lo que supuso. Él mismo en sus entrevistas, en su arte, es el hilo para contar la verdad sin eufemismos y sin caer en el morbo. Fue transparente«, apuntaron los directores Isaki Lacuesta y Elena Molina a 'laSexta'.