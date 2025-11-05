Suscribete a
Antonio Banderas, sobre su matrimonio fallido con Melanie Griffith: «El amor tiene que ser una decisión, no solo un sentimiento»

El actor malagueño se reencontró con su exmujer en la boda de la hija que tienen en común, Stella Banderas, con el empresario Alex Gruszynski

El alimento que Antonio Banderas ha dejado de consumir a sus 60 años: «Desde que tuve el percance con el corazón...»

Antonio Banderas, sobre su matrimonio fallido con Melanie Griffith: «El amor tiene que ser una decisión, no solo un sentimiento»
Antonio Banderas, sobre su matrimonio fallido con Melanie Griffith: «El amor tiene que ser una decisión, no solo un sentimiento»
Patricia Marcos

Antonio Banderas (65 años) vive uno de los mejores momentos de su vida. En lo profesional, el actor acaba de estrenar 'Godspell', una reposición del clásico del teatro musical de los años 70 que el malagueño dirige ahora.

En lo personal, Banderas acaba ... de vivir uno de los momentos más felices de su vida: la boda de su hija, Stella del Carmen, con Alex Gruszynski, CEO de la empresa It's Nova. La pareja se dio el 'sí, quiero' el pasado 18 de octubre en una romántica ceremonia celebrada en la Abadía Retuerta LeDomaine, en Valladolid.

