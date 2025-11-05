Antonio Banderas, sobre su matrimonio fallido con Melanie Griffith: «El amor tiene que ser una decisión, no solo un sentimiento»

Antonio Banderas (65 años) vive uno de los mejores momentos de su vida. En lo profesional, el actor acaba de estrenar 'Godspell', una reposición del clásico del teatro musical de los años 70 que el malagueño dirige ahora.

En lo personal, Banderas acaba ... de vivir uno de los momentos más felices de su vida: la boda de su hija, Stella del Carmen, con Alex Gruszynski, CEO de la empresa It's Nova. La pareja se dio el 'sí, quiero' el pasado 18 de octubre en una romántica ceremonia celebrada en la Abadía Retuerta LeDomaine, en Valladolid.

El enlace de Stella Banderas y Alex Gruszynski supuso un «reencuentro familiar entrañable, emocionante, divertido y lleno de alegría», aseguró el actor en sus redes. Y es que el malagueño coincidió con Melanie Griffith, madre de su hija, en una bonita ceremonia en la que predominó el amor.

Banderas, que mantiene una relación con Nicole Kimpel desde hace una década, se divorció en 2015 de la popular actriz estadounidense, aunque siempre ha mantenido una buena relación con ella. «Es mi mejor amiga», ha asegurado en varias ocasiones.

Antonio Banderas da la clave para que un matrimonio sea duradero

Banderas ha dado una exclusiva en la revista '¡Hola!' junto a Melanie Griffith con motivo de la boda de la hija de ambos. En la entrevista, el actor reflexiona sobre las parejas y el secreto para hacer que perduren.

«Para un matrimonio duradero, aunque yo no lo he sabido hacer...», ha dicho el intérprete malagueño, en referencia a sus relaciones pasadas, la más larga de ellas, con la actriz estadounidense.

«Creo que el ingrediente más importante es el trabajo diario y la admiración mutua. El amor tiene que ser una decisión, no solo un sentimiento», explica Banderas a '¡Hola!', desvelando una de las razones por las que su relación con la actriz se rompió.

Y es que Banderas puede presumir de haber mantenido varias relaciones largas. Con su primera mujer, Ana Leza, se casó en 1987 y permanecieron juntos ocho años, hasta que el actor conoció a Melanie. Al lado de la norteamericana estuvo casi 20 años de relación y 18 de matrimonio. Ahora, con Nicole Kimpel, lleva casi una década de amor.

En la entrevista, Banderas hace referencia a su relación actual con la madre de su hija Stella. «Pero si el amor cambia de forma, como ocurrió con Melanie y conmigo, lo que debe perdurar es el respeto incondicional», asegura.

EXCLUSIVA. Antonio Banderas, tras reencontrarse con Melanie Griffith: "Si el amor cambia de forma, lo que debe perdurar es el respeto incondicional" https://t.co/lYrdFjVWNG — Revista ¡HOLA! (@hola) November 3, 2025

El actor malagueño insiste en la importancia de mantener una buena relación con su exmujer, con la que volvió a posar con motivo de la boda de su hija. «La clave de nuestra amistad es la responsabilidad como padres y el cariño verdadero que nos tenemos», asegura. «Si una relación te ha regalado lo mejor de tu vida, como mi hija, no puedes permitir que termine en rencor», concluye.

El matrimonio entre Banderas y Melanie finalizó «de forma consensuada», según compartieron entonces en un comunicado. El motivo que dieron entonces de su ruptura fue «diferencias irreconciliables», aunque recalcaron que se separaban con «cariño y amistosamente» y «respetándose mutuamente».

Banderas, sobre su hija: «Es una mezcla maravillosa»

A lo largo de la exclusiva, Banderas también habla sobre la personalidad de su hija, quien dice ha heredado distintos rasgos de sus padres: «De mí, creo que tiene esa pasión andaluza por la vida, ese vínculo con la tierra y esa inclinación por la creatividad, aunque ella trabaje detrás de las cámaras».

En cuanto al parecido con su madre, el actor destaca que Stella comparte con ella «esa luz, esa bondad y esa capacidad de hacer sentir especial a la gente que tiene a su alrededor». «Es una mujer completa, una mezcla maravillosa. No puedo estar más orgulloso de ella», asegura.