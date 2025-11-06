Angelina Jolie visita Jersón, la ciudad ucraniana más castigada por los bombardeos

Angelina Jolie (50 años) ha vuelto a demostrar por qué es una de las celebridades más comprometidas con las causas humanitarias. La actriz estadounidense viajó este miércoles a Jersón, una ciudad del sur de Ucrania que vive bajo el fuego constante de la ... artillería rusa. Su visita, confirmada por las autoridades locales, ha sido interpretada como un gesto de solidaridad con un pueblo que sufre a diario los estragos de la guerra.

La intérprete de 'Sr. y Sra. Smith', que es embajadora de buena voluntad en Unicef y representante especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, llegó al país en un discreto operativo de seguridad. Allí fue recibida por el Jefe de la Administración Militar, Yaroslav Shanko, quien le obsequió una moneda conmemorativa grabada con el nombre de la ciudad, espigas de maíz y golondrinas, símbolo de esperanza y reconstrucción.

Según informaron los medios locales, la actriz eligió dicha ciudad por ser uno de los enclaves más golpeados desde el inicio del conflicto. Jersón fue liberada por las tropas ucranianas en noviembre de 2022, pero continúa bajo ataques casi diarios desde la orilla oriental del río Dniéper.

En su recorrido, Jolie descendió a refugios antiaéreos donde saludó a familias desplazadas y compartió momentos con niños hospitalizados. En las imágenes difundidas por 'U24', la plataforma oficial de recaudación de fondos impulsada por el presidente Volodímir Zelensky, la actriz aparece vestida con un chaleco antibalas, sonriendo y jugando con los pequeños mientras suenan las sirenas antiaéreas.

Angelina Jolie, embajadora de buena voluntad de Unicef, ha viajado a Ucrania y visitó,no una ciudad cualquiera en la retaguardia, sino... ¡Jersón!

La actriz llegó a Ucrania como parte de un programa benéfico de ayuda y ya ha estado en varios centros médicos.… pic.twitter.com/tlIXGRrv9E — Miguel De La Fuente (@MDFzonacaliente) November 5, 2025

«Estas visitas son muy significativas; es vital para los ucranianos sentir el apoyo y la solidaridad de figuras de renombre mundial que apoyan a Ucrania. Gracias, Angelina, por tu compasión», escribió el citado medio en sus redes sociales.

El exconsejero municipal de Jersón, Vitali Bogdánov, publicó además una fotografía de la estrella de Hollywood en un refugio subterráneo, gesto que no ha tardado en viralizarse en Ucrania como símbolo de esperanza.

Un incidente en la carretera

Durante el trayecto hacia Jersón, la caravana de la actriz vivió un momento de tensión. Uno de los conductores del convoy fue interceptado por reclutadores militares en la región vecina de Mikoláyiv, según informó el Mando de las Fuerzas Terrestres a la agencia de noticias 'Unián'.

El joven fue llevado a un centro de reclutamiento para verificar su situación con el Ejército. Tras confirmarse que estaba en condiciones de ser llamado a filas, se le permitió continuar el viaje con el grupo.

🇺🇸🇺🇦 Angelina Jolie arrived in Ukraine, and on her way to a meeting with fans and for charitable purposes, she was forced to stop at a military recruitment center in Mykolaiv. pic.twitter.com/GURIhEBtVm — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) November 5, 2025

Varios canales de Telegram ucranianos han difundido un vídeo grabado por una cámara de seguridad en el que se ve a la artista entrando en las instalaciones militares durante el incidente.

Con este viaje, Angelina Jolie reafirma su papel como una de las voces más activas en defensa de los derechos humanos. En medio de una guerra que ya ha dejado miles de víctimas, su presencia en Jersón ha sido mucho más que un gesto: un recordatorio de humanidad en tiempos oscuros.