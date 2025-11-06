Suscribete a
ABC Premium

Angelina Jolie visita Jersón, la ciudad ucraniana más castigada por los bombardeos

La actriz recorre refugios antiaéreos, visita a niños hospitalizados y mantiene su agenda humanitaria pese a un incidente con el convoy que la trasladaba

Angelina Jolie se ríe de su pasado: «Ni el amor, ni los hombres ni el sexo forman parte de mis prioridades»

Cristiano Ronaldo habla por primera vez sobre su pedida de matrimonio a Georgina Rodríguez: «No soy un hombre muy romántico»

Angelina Jolie visita Jersón, la ciudad ucraniana más castigada por los bombardeos
REDES SOCIALES
Daniella Bejarano

Daniella Bejarano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Angelina Jolie (50 años) ha vuelto a demostrar por qué es una de las celebridades más comprometidas con las causas humanitarias. La actriz estadounidense viajó este miércoles a Jersón, una ciudad del sur de Ucrania que vive bajo el fuego constante de la ... artillería rusa. Su visita, confirmada por las autoridades locales, ha sido interpretada como un gesto de solidaridad con un pueblo que sufre a diario los estragos de la guerra.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app