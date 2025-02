Angelina Jolie, entre dos amores

Angelina ha realizado varias salidas con David de Mayer Rothschild, heredero de la fortuna de la dinastía de la banca, y los rumores se han disparado en algunos medios, pero lo cierto es que este atractivo empresario, activista ecologista, escritor y cineasta está casado con la actriz ucraniana Karina Deyko. Al parecer son solo reuniones de negocios, pero la maquinaria de la sospecha se ha puesto en marcha, al fin y la cabo, desde su divorcio, Angelina Jolie es una de las piezas más codiciadas de Hollywood.

En su momento, 'Page Six' confirmó que la actriz 'estaba colgada' del cantante The Weeknd (Abel Tesfaye es su verdadero nombre), todo un coleccionista de novias famosas, desde Bella Hadid a Selena Gómez. La relación habría comenzado en 2021, cuando coincidieron en el restaurante italiano Giorgio Baldi, en Los Ángeles. Aquella cena duró varias horas y montaron toda una estrategia de entrada y salida para que nos les pillaran juntos. Unos meses después volvieron al mismo restaurante. Se ve que les gusta mucho la pasta. La italiana. Bueno, la otra también. Angelina llevó a sus hijas Zahara y Shiloh a un concierto privado de The Weeknd, donde fueron tratadas como reinas.

En enero, Angelina y su hija Shiloh fueron descubiertas tomando un café con el actor Paul Mescal en Londres. Ambas acudieron al teatro para verle en 'Un tranvía llamado deseo' y luego salieron con él. Pero todo apunta a que no hubo nada sentimental entre ambos, solo admiración profesional. Angelina sigue con su guerra con Brad Pitt. En 2017, compró la mansión de Cecil B. DeMille por 22,5 millones de euros para que sus seis hijos estuvieran a cinco minutos de la casa de su padre, quien ahora ha vendido la suya, Los Feliz, por 36 millones.

El cantante The Weeknd fue visto cenando con la actriz GTRES

El tema de la visitas puede complicarse a partir de ahora si finalmente el actor se muda con su novia, Inés de Ramón. La denuncia al FBI por los ataques físicos y verbales en un vuelo a casa siguen su curso, así como la batalla legal por la venta de los viñedos Château Miraval, donde se casaron, de los que Angelina se deshizo a sabiendas de que era lo último que deseaba Brad. El comprador, el ruso Yuri Shefler, intenta romper lazos con Putin desde la guerra de Ucrania.

Aunque ha dejado de colaborar como embajadora de Naciones Unidas, mantiene su perfil solidario: ayuda en la Fundación MJP, en Camboya, y la creado 'Mujeres por las abejas' en México, una ONG para empoderar a las mujeres locales y ayudarlas en la protección de las abejas, imprescindibles para el proceso de polinización. En cuanto al trabajo, su proyecto más ambicioso es uno de esos que puede llevarla directamente al Oscar: dar vida a María Callas. Todo un reto. Ella puede.