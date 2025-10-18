El abogado José Emilio Rodríguez Menéndez, hoy ya difunto, se inventó una entrevista con el asesino Antonio Anglés, cuyo texto falso publicó tan alegremente en el Ya, donde fue capataz, y también defendió como un novio apócrifo a la Dulce Neus, aquella señora ... metida al trajín de asesinar a su propio marido. Igual perpetraba un bulo maligno, sobre el dolor encendido de unos crímenes, que amparaba a sospechosos, o sospechosas, sobre las que enseguida cayeron casi tres décadas de condena.

Quiero decir que el ya difunto se daba muy buenas mañas en asomar la barba y pasear la corbata en medio de muy variados episodios lamentables que hoy llamaríamos disparatados, si no fuera porque en ellos se atan los infundios obscenos con la tomadura de pelo. Un lanzado, en fin, un asco.

También auxilió a El Dioni, y casi se va al otro barrio -él, Emilio, no el Dioni- cuando le dispararon en Madrid, por encargo de su joven esposa tercera, que había prometido a los sicarios cincuenta millones de pesetas, un rólex y un polvo. Así de amena le fue la vida a nuestro difunto, que se dio el piro a Argentina, durante un permiso penitenciario, mientras iba cumpliendo trena en Teixeiro, en La Coruña.

No sé bien si este retrato es el de un abogado o el de un delincuente, aunque ambas condiciones se reúnen en su biografía, donde todo orbita caótico y oscuro, estrafalario y corrupto. Los ingeniosos del lumpen le llamaban Don Emilione, y en su despacho de la calle Orense, en Madrid, había a veces una teatralidad de barra americana, donde se cruzaban falsificadores y lumiascas, soplones y raterillos.

Engañaba a las madres de los presos, cobrándoles lo que no tenían, para auxiliar a hijos cuyo pena no tenía remedio. Cuando la telerrosa funcionaba imbatible, fundó un libelo rigurosamente difamatorio, y ahí adornó de putas a muchas famosas, y de pederastas a algunos rivales, hasta que le cerraron por ley el chiringo maloliente.

Algunas mujeres de la televisión de entonces padecían un pánico directo, si escuchaban el nombre de Rodríguez Menéndez, y no voy a dar aquí reseña concreta de ninguna de ellas porque no merecen mezclarse con los pretéritos tejemanes, ya agotados, de un miserable. Se inventó romances con algunas chavalas del chisme de los años dos mil, y salía de pronto en la tele con algo de faraón del embuste, de sultán de la ignominia, de padrastro de la injuria.

La condición de villano la aceptaba bajo cierta complacencia de señorito mal afeitado, y daba clases de código civil mientras hacía cátedra de fugitivo. Él mismo entrenaba mucho su oficio reuniendo causas propias de estafa, falsedad documental o apropiación indebida. Fue un leguleyo delincuencial, un tipo sórdido de una España que conviene olvidar. Un tal Rodríguez Menéndez. Ha muerto la otra tarde en Madrid, tras algunos años en los que nada supimos de él. Y en los que, naturalmente, nunca le echamos de menos.