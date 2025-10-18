Suscribete a
Un tal Rodríguez Menéndez

El ya difunto se daba muy buenas mañas en asomar la barba y pasear la corbata en medio de muy variados episodios lamentables que hoy llamaríamos disparatados

Adiós a Rodríguez Menéndez, el «abogado del diablo» que sedujo a Mila Ximénez, Nuria Bermúdez o Sonia Moldes

Imagen de archivo de Emilio Rodríguez Menéndez
Imagen de archivo de Emilio Rodríguez Menéndez EP
Ángel Antonio Herrera

Ángel Antonio Herrera

El abogado José Emilio Rodríguez Menéndez, hoy ya difunto, se inventó una entrevista con el asesino Antonio Anglés, cuyo texto falso publicó tan alegremente en el Ya, donde fue capataz, y también defendió como un novio apócrifo a la Dulce Neus, aquella señora ... metida al trajín de asesinar a su propio marido. Igual perpetraba un bulo maligno, sobre el dolor encendido de unos crímenes, que amparaba a sospechosos, o sospechosas, sobre las que enseguida cayeron casi tres décadas de condena.

