Suscribete a
ABC Premium

Andy se prepara para contarlo todo en platós mientras Lucas amplía el negocio

La separación del dúo sigue ofreciendo titulares y la herida parece que está lejos de cerrarse

Desde el comienzo del conflicto, todos los trapos sucios se han aireado en público y así parece que seguirá siendo

El motivo real de la ruptura de Andy y Lucas: «La lealtad es más importante que la amistad»

Andy y Lucas, durante su concierto de despedida.
Andy y Lucas, durante su concierto de despedida. GTRES

A.B. Buendía

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Fue público desde el principio y lo será hasta el final. Este parece que es el sino de Andy y Lucas, cuya separación ha sido de todo menos amistosa, y lo que falta por saber. Ahora se ha conocido que Andy, en puertas de ... comenzar su carrera en solitario, está dispuesto a contarlo todo en televisión mientras Lucas se dedica ampliar sus negocios en espera de dar a conocer sus siguientes pasos artísticos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app