Andy se prepara para contarlo todo en platós mientras Lucas amplía el negocio

Fue público desde el principio y lo será hasta el final. Este parece que es el sino de Andy y Lucas, cuya separación ha sido de todo menos amistosa, y lo que falta por saber. Ahora se ha conocido que Andy, en puertas de ... comenzar su carrera en solitario, está dispuesto a contarlo todo en televisión mientras Lucas se dedica ampliar sus negocios en espera de dar a conocer sus siguientes pasos artísticos.

Fue el viernes cuando Madrid asistió al concierto final de la pareja, que puso fin a una gira de despedida que se ha hecho larga, especialmente para ellos. No se hablaban, pero aun así tuvieron que tragarse ese sapo de actuar juntos en el tramo final de conciertos. «El dinero habla y es muy persuasivo», ya lo dice la canción.

Pocas horas después de terminar el último concierto, y como si tuviera prisa por algo, Andy anunció que comienza su carrera en solitario y que a punto está del lanzamiento del que será su primer single en solitario, una canción que, para sorpresa de nadie, habla de amor y desamor, traiciones y dolor.

Andy, dispuesto a contarlo todo en televisión

Según ha informado '20minutos', ya ha contratado a una agencia de comunicación que gestionará las entrevistas y la promoción de sus nuevos pasos musicales. «Andy hablará. Está dispuesto a contar todo lo que ha sucedido, confirmar y desmentir algunas de las informaciones y explicar el motivo por el que ha guardado silencio en plena polémica gira de conciertos», ha afirmado el citado medio. Y ha añadido: «Tiene respuesta para todos y no esquivará ninguna pregunta, ni siquiera sobre las peleas en los camerinos y las notables diferencias entre ellos».

Lo cierto es que el hombre asistió en púdico silencio a todas las andanadas públicas que le lanzaba Lucas durante este tiempo, incluido aquello de que era «perezoso» y que era él quien pagaba a Andy después de hacerse con el control de la marca del grupo. Pero ya resulta innegable que cocinaba con paciencia y silencio su venganza.

No solo fue el anuncio de su carrera en solitario, sino que nada más terminar el concierto final del dúo, Andy utilizó las redes sociales para cargar contra Lucas de una forma tan sutil como agresiva. Pocas horas después de bajar del escenario, subió a sus stories de Instagram varias publicaciones de personas cercanas a él en las que se ponía a caldo a Lucas.

La venganza de Andy

Una de ellas mostraba un vídeo en el que se veía a Lucas sobre los hombros de un fan mientras Andy recorría solo el tramo de salida y hablaba de «arrogancia» frente a «humildad», al tiempo que se afirmaba que «uno se pensaba un rey» mientras «el otro caminaba siendo humilde». Había otro mensaje compartido por Andy: «Hasta luego Lucassss, anda que no le has puteado al pobre muchacho».

Pero es que la tensión no solo se habría quedado en redes sociales y Telecinco aseguró que Andy y Lucas mantuvieron una fuerte discusión en los camerinos al terminar su último concierto. Hace no mucho, un músico que trabajó con ellos ya contó en 'Y ahora Sonsoles' que se había quedado sorprendido sobre cómo Lucas trataba a la gente en gira y de los portazos que se escuchaban.

A todo esto, Lucas parece centrado en estos momentos en utilizar su condición de «millonario» –en esos términos habló de sí mismo no hace mucho- y subió a las redes sociales un vídeo en el que aparecía la nueva reforma de su 'Son de amores', su escuela de música y donde cada aula tiene el nombre de alguna de las canciones que escribió para el dúo. Un centro llamado como esa canción en la que el dúo cantaba: «Amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan».