Suscribete a
ABC Premium

Andy y Lucas, el dúo millonario que no supo gestionar el éxito

A los cantantes no les fue fácil mantener la disciplina y el sacrificio que supone un éxito de esas características en plena juventud

Andy, ¿maltratado o desagradecido?

Se destapa la «gran mentira» de Andy y Lucas: 20 años de ambición, trampas, enfados y broncas

Andy y Lucas, en su último concierto
Andy y Lucas, en su último concierto gtres
Pilar Vidal

Pilar Vidal

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un jovencísimo dúo gaditano Andy y Lucas saltó a la escena musical allá por 2003, gracias a la ayuda de uno de los promotores de conciertos de patrocinios más importantes de nuestro país y también, el por entonces presidente de la compañía de discos BMG ... . Decían llamarse 'La pequeña Habana' pero les convencieron de que era más comercial el nombre de los dos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app