Andy y Lucas, el dúo millonario que no supo gestionar el éxito

Un jovencísimo dúo gaditano Andy y Lucas saltó a la escena musical allá por 2003, gracias a la ayuda de uno de los promotores de conciertos de patrocinios más importantes de nuestro país y también, el por entonces presidente de la compañía de discos BMG ... . Decían llamarse 'La pequeña Habana' pero les convencieron de que era más comercial el nombre de los dos.

Ahora parte de ese equipo, muchos ya retirados asisten atónitos a la mediática disolución de un dúo cuya inocente amistad de los inicios dio paso a una relación profesional algunas veces ni siquiera cordial. «El segundo año ya pidieron un coche cada uno y camerinos separados. Ellos sabían perfectamente desde el principio el rol que tenían en el grupo, uno era el duro y el otro el blando. A Andy le beneficiaba ser el blandito, otra cosa es que ahora se haya revelado 20 años después. En los inicios sí eran amigos, pero luego ya cada uno tenía su vida por su lado».

'Son de amores', compuesta por Lucas y cuyo disco produjo Alejo Stivel fue una apuesta que funcionó como un tiro, y les procuró un éxito inmediato tanto en España como en América Latina. Hablan de cinco años de esplendor en el que se invirtió mucho dinero en ellos, que reconocen recuperaron con creces. «Se les creó una sociedad a cada uno, y el caché era el mismo por concierto. Los únicos ingresos que percibía Lucas a parte era por los derechos de autor de las canciones», explican.

Como artista, cada uno aportaba una cosa diferente al grupo, no fue fácil inculcar la disciplina y el sacrificio que supone mantener un éxito de esas características en plena juventud. «A esa edad lo que quieres es celebrarlo, salir, conocer chicas, pero si tienes concierto al día siguiente tienes que descansar, hacer muchos kilómetros y sacrificar tu vida personal por tu carrera musical y con el tiempo nos dimos cuenta de que les costaba mucho renunciar a según qué cosas», lamentan fuentes cercanas al dúo.

Millonarios

Les entristece ver como Andy confiesa apuros económicos, mientras que Lucas que siempre ha contado con una estructura familiar más sólida y no ha dilapidado su fortuna, y eso que incluso la ha arriesgado en muchas ocasiones para que el grupo siguiese adelante. «Con el primer disco se vendieron 2 millones y medio de copias, y se hicieron 240 conciertos. Cobraban entre 12.000 y 15.000 euros por concierto cada uno e ingresaban unos 200.000 euros al mes. Lucas se compró entonces un chalet y tres pisos en Cádiz que pagó al contado. También Andy se compró una casa maravillosa en la urbanización Cabo Roche y un piso en la avenida principal de Cádiz. También les llevábamos todo lo relacionado con los impuestos y estaban al corriente de pago de todo». En cinco años calculan que entre los dos llegaron a ganar seis millones de euros.

Andy y Lucas en el año 2000 gtres

«Les devoró la industria, manejar el éxito es complicado y empieza a aparecer gente que opina y que te dice que ellos lo pueden hacer mejor y te embaucan con falsas promesas. Nuestro vaticinio se cumplió, no volvieron a pisar suelo americano, una pena porque allí los adoraban y habíamos hecho mucha campaña e invertido mucho dinero. Creo que desde entonces tuvieron como seis o siete mánagers distintos».

Se refieren a Lucas como el más espléndido del dúo, por eso no se extrañan que le haya llegado a prestar dinero a Andy en varias ocasiones como este ha reconocido. «Da la sensación de que Andy se ha rodeado ahora de gente que le ha llenado la cabeza de ideas malevolentes sobre que Lucas se ha aprovechado o ha ganado más y eso puede haber pasado desde que aceptó ser un asalariado, antes no. Pero deberían decirle que eso le ha sucedido porque nunca ha querido tener una responsabilidad».

'Marioneta'

De haber seguido la estrategia planteada para su carrera están convencidos de que ahora estaríamos hablando de unos artistas del nivel de Bisbal o Alejandro Sanz. Por eso han analizado la actuación en solitario de Andy interpretando su single 'Marioneta' y opinan que «aunque vocalmente canta bien, tiene algunas deficiencias y es que no cantas igual con 20 años que ahora, la afinidad no es la misma. Ojalá les vaya muy bien y sepan valorar el esfuerzo y el apoyo económico que supone respaldar a un artista tanto antes como hoy en día. Y si ellos están ahí se lo deben a dos personas en especial que confiaron en ellos y en las ganas que tenían de hacer historia en el mundo de la música».

Ahora sabemos por Andy que la pelea que tuvieron el pasado mes de mayo en uno de los últimos conciertos del dúo fue el punto de inflexión que rompió el grupo. Lucas cura sus heridas en silencio, tras una mala racha de acontecimientos familiares desagradables, pero aseguran que con la conciencia muy tranquila. Y es que esta no es una historia de buenos y malos sino la crónica de una disolución vaticinada por muchos otros motivos, principalmente profesionales.