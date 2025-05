Anabel Pantoja se sincera sobre las rutinas de sueño de su hija: «Estoy acostumbrada a pasar noches maravillosas»

Anabel Pantoja continúa disfrutando de la maternidad alejada de los medios de comunicación. Sin embargo, a sus seguidores todavía les mantiene informados de los detalles de su día a día, sin importar el revuelo mediático que causó tras el ingreso de su hija cuando tenía apenas dos meses de vida. En esta ocasión, la que fuera colaboradora de 'Sálvame' ha compartido algunos detalles de su rutina desvelando cómo duerme la pequeña, ya recuperada.

Desde la terraza de su casa en Arguineguín, Gran Canaria, ha grabado varios vídeos en donde ha compartido que ha pasado una muy mala noche. «He pasado una noche que no me lo creo», ha contado Anabel mientras camina y muestra el cielo azul de la isla. A pesar de que eran solo las nueve de la mañana, ya había puesto una lavadora, la había colgado y había puesto una segunda.

«Pero no pasa nada», ha continuado Anabel, intentando quitarle hierro a lo ocurrido. No ha especificado, pero después ha compartido que está «acostumbrada a pasar noches maravillosas», por lo que su pequeña no suele tener problemas de sueño. «Eso pasa, que todas son maravillosas y llega una y ¡pum!», ha compartido con cierta resignación y ojos cansados. Sin embargo, esta mala noche no ha significado que pasen un mal día.

Tal y como ha señalado Anabel, ha hecho un día espectacular «casi de verano», ha contado. Por lo tanto, la sobrina de Isabel Pantoja ha preparado la piscina y le ha dado a su hija su primer baño. «Sigo diciendo que es y será una sirenita», ha compartido la 'influencer' con una fotografía en la que se veía un flotador amarillo sobre el agua. La jornada entera se la han pasado en la terraza, un privilegiado enclave en el que también se puede ver a lo lejos el océano.

Anabel Pantoja, en su terraza REDES

Ahí ha comido y ha disfrutado de la tranquilidad: «Se ha quedado buena tarde», ha publicado con una imagen del cielo azul y completamente despejado. Sin embargo, Anabel también ha mostrado su lado más nostálgico cuando ha compartido detalles que ahora le quedan lejos, como son sus experiencias en la Feria de Sevilla en otros años. La colaboradora ha publicado algunos vídeos de esta edición recordando lo que significa para ella esta fiesta que está tan de moda y a la que acude público de todo el mundo. Como sevillana de nacimiento, la sobrina de Isabel Pantoja, echa de menos la ciudad en la que creció, aunque está muy asentada en Canarias.