Anabel Pantoja ve la luz: el alta de su hija Alma ya es una posibilidad

Tras dos semanas infernales, Anabel Pantoja y David Rodríguez comienzan a ver la luz y las últimas informaciones apuntan incluso a la posibilidad de que la pequeña Alma reciba el alta hospitalaria esta misma semana para que toda la familia regrese a casa y reanudar así sus vidas, ya con el bebé fuera de peligro.

Según trasladaron a '¡Hola!' fuentes cercanas a la sobrina de Isabel Pantoja «todavía 'hay que hacerle pruebas' a la pequeña Alma, pero su próxima vuelta a casa estaría sobre la mesa». Este medio añade que «la pesadilla que ha vivido como madre primeriza tiene los días contados, y el momento más esperado por ella y su familia parece que se va producir más pronto que tarde».

Anabel Pantoja y David Rodríguez, los padres de la criatura, estarían afrontando una semana clave después de asistir con emoción a una evolución positiva de la pequeña Alma, ingresada desde el pasado 10 de enero en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria.

Una ola de optimismo

«Hay que hacerle pruebas, pero el alta es ya una posibilidad», han adelantado a '¡Hola!' desde el entorno de Anabel Pantoja. Obviamente, hay que mantener las reservas propias de una situación como la que la familia está atravesando, pero una ola de optimismo se ha apoderado de quienes mejor conocen lo que está pasando.

Alma cumplió dos meses el pasado jueves. Primero ingresó en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) del centro hospitalario y la pasada semana fue traslada a planta después de pasar los momentos más difíciles desde que llegó al mundo. «Esta semana se baraja darle el alta por su mejoría. Ha reaccionado increíblemente bien y ha dado grandes pasos en su evolución, que continúa», ha añadido '¡Hola!'.

«Alma está bien, gracias a Dios», advertía Anabel Pantoja hace una semana en un comunicado en el que rogaba a los medios que ayudaran a mantener la discreción y privacidad que exige un momento como el que la familia está atravesando.

Es fácil imaginar que la imagen de Anabel Pantoja saliendo del hospital con su pequeña en brazos será una de las fotografías más esperadas de este comienzo de año, pues la evolución de Alma ha sido uno de los sucesos más mediáticos de enero.

Kiko Rivera ha querido mandar a su prima un cariñoso mensaje a través de las redes sociales y ha publicado una colección de imágenes con cuatro fotos de su infancia y juventud junto a Anabel Pantoja. «Love you (te quiero)», ha escrito.

Un inesperado atisbo de reconciliación

Precisamente, una circunstancia vital tan complicada podría estar teniendo una consecuencia tan edificante como inesperada, pues podría estar sirviendo para reconciliar a una parte de la familia que hasta hace un mes no se podía ni ver y hasta parecía que se detestaba.

Así, ha trascendido que Kiko Rivera e Isa Pantoja se dieron un fraternal abrazo dentro del hospital coincidiendo con las horas más duras de Anabel Pantoja. Dicen que el dolor une, y eso podría estar ocurriendo en el clan. O, al menos, en una parte de él. Dicen que Irene Rosales, mujer del DJ, habría tenido mucho que ver en ese amago de reconciliación.

Fue sin duda un abrazo inesperado que la hija de Isabel Pantoja ha querido agradecer a su hermano. «Mi cariño no tiene fecha de caducidad por mucho que nos haya pasado. No quiero darle importancia y no quiero emocionarme. Me quedo con este gesto que fue superbonito por su parte. Que le vaya genial, le deseo lo mejor y que sea muy feliz con su familia», dijo Isa Pantoja en el programa 'Vamos a ver'.