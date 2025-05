Anabel Pantoja estalla con los votos de Melody en Eurovisión: «Todo pura política»

En pleno debate político y artístico sobre Eurovisión, el fracaso de Melody en la votación final también ha generado todo tipo de comentarios y uno de los más llamativos ha sido el de Anabel Pantoja, quien esta vez ha aprovechado en sus redes para mostrar su apoyo a la representante española para quejarse de que «todo es política».

Fue un ya lejano mes de febrero cuando el jurado profesional y los espectadores decidieron a golpe de voto entregar el micrófono de bronce a Melody, quien se alzó con el triunfo en el Benidorm Fest y finalmente fue elegida para representar a España en la nueva edición de Eurovisión. Y llegó el concurso... y la decepción.

La artista andaluza llegó con su divismo para ofrecer una actuación llena de referencias españolas que sin embargo no sedujo a jurado y público del continente. Las encuestas no ofrecían buenos presagios, pero la interpretación fue pronto ensalzada por todos los medios, arrojando un halo de esperanza. No hubo vuelco.

Melody y las cosas por decir

Entonces se pasó de la ilusión a la indignación entre los fans del concurso. Melody solo obtuvo 27 puntos del jurado profesional y 10 del televoto, lo que la condenó a un poco decoroso puesto número 24 en la clasificación final. «Me quedo con el amor, el cariño y el respeto que todos los países han mostrado detrás de cámaras hacia nuestro trabajo, porque todos estaban con la boca abierta», diría la andaluza. En el mismo vídeo, la cantante añadió que tenía muchas cosas que decir y que hablaría cuando se sintiera preparada, insinuando cosas entre bambalinas no reveladas. «Os merecéis una explicación, una charlita, y nos la vamos a pegar, porque sabéis que soy muy clara», avisó.

En estas horas todo lo ocurrido en Eurovisión, incluida Melody, ha sido objeto de debate a todos los niveles, desde el artístico hasta el político, y por las redes sociales y los canales mediáticos se han sucedido las reacciones procedentes de todos los ámbitos. Muchos han criticado al festival, al que han tachado de parcial y poco claro, aunque otros también han argumentado que simplemente no había nivel.

La reacción de Anabel Pantoja

Uno de los últimos rostros populares en reaccionar ha sido Anabel Pantoja, y lo ha hecho en sus redes sociales, su altavoz. Así, la sobrina de Isabel Pantoja ha compartido una historia en su cuenta oficial de Instagram en la que aparecían los últimos resultados de España en Eurovisión. «Y aún seguimos llevándonos las manos a la cabeza. No nos tienen en cuenta, es todo pura política y quedar bien con los otros países», ha dicho la influencer sin ocultar su indignación.

Esta ha sido solo uno del aluvión de mensajes de Anabel Pantoja durante el fin de semana, donde ha desarrollado una hiperactividad realmente abrumadora en la que ha habido de todo. Desde mensajes de amor a David Rodríguez -«cuando las ganas de tu novio de tirarte foto se reflejan en las fotos»- hasta los alimentos que se mete para el cuerpo o los modelitos que estrena. Y entre tanto trajín ha encontrado un hueco para apoyar a Melody y adherirse a quienes muestran decepción y cabreo con el resultado de la artista.