Anabel Pantoja estalla, como nunca antes, ante las críticas por su embarazo: «Me parece asqueroso»

Anabel Pantoja está pletórica. La sobrina de Isabel Pantoja está disfrutando del embarazo de su primer hijo. Sin embargo, con el anuncio de la noticia, se ha topado con ciertas críticas que han mermado su paciencia. Así, la televisiva se ha visto obligada a pronunciarse vía redes sociales. Y es que no entiende a aquellos que intentan fastidiar el buen momento personal que atraviesa en la actualidad. En concreto, ha hecho hincapié en algunos comentarios que se han vertido en televisión, delante de millones de espectadores, y que no le han gustado nada.

«Hace una semana di la noticia más importante de mi vida. Tenía mucha ilusión a la vez que miedo. La mayoría se volcó y sus muestras de cariño hacia mí me llenaron el alma», ha comenzado en el comunicado agradeciendo aquellos que se alegran por el embarazo. No obstante, «hubo otras personas que sin conocerme soltaron frases tan bonitas en medio de un programa de televisión como: ¿Creéis que Anabel Pantoja está preparada para ser madre? ¿Pensáis que durará con su pareja hasta el primer cumpleaños de su hij@? ¿Qué va a rentabilizar y explotar su embarazo y a su hijo?».

La prima de Kiko Rivera está dolida. Por eso, ha proseguido deslizando que «creo que la libertad de expresión es maravillosa y la aplaudo, pero dentro de un respeto y unos límites. No sabéis hasta qué punto podéis tocar el alma y la cabeza con una sola frase dañina con segundas por ganar un punto en un programa». Anabel Pantoja ha trabajado muchos años en televisión y lamenta todo lo ocurrido en la misma: «He trabajado ahí y sé como va todo y especialmente en un día tan importante y con una noticia así sacar de donde no hay o intentar darle la vuelta a algo tan normal y bonito como un embarazo me parece asqueroso».

«Nadie está preparada como madre hasta que nace y sale todo natural e incondicional. ¿O hay que hacer una carrera antes? ¿O un máster?» Anabel Pantoja 'Influencer' y colabora de televisión

La joven opina que «nadie está preparada como madre hasta que nace y sale todo natural e incondicional. ¿O hay que hacer una carrera antes? ¿O un máster? Esto no lo he experimentado en mi vida, pero tengo 38 años, una vida bastante estable y tranquila. Creo que no tengo 18 años y acabo de salir de un 'after' y estoy perdida en la vida». Además, ha querido señalar que «duraré o no con mi pareja, es algo que no se sabe, pero después de llevar un año y medio y decidir esta familia al menos algo claro tenemos de estar juntos».

Otro de los puntos que ha querido tratar es lo que se dice que hará cuando el pequeño llegue al mundo. «Si vendo o exploto a mi bebé es algo tan grave decirlo en un medio, ¿sabéis que voy a hacer cuando nazca? ¿Le tengo en una fábrica con ocho años trabajando 18 horas? Es que las palabras son bastante fuertes». También que «esta noticia la quise dar así y por supuesto cobrando porque ese dinero va destinado a mi familia. Las personas que comentan programas y todos los temas, lo cobráis al mes ¿no? Y habláis de esa noticia ¿no? ¿Por qué yo no puedo si es mi embarazo? A ver si podemos tener un poquito el alma y la boca limpia para decir cualquier estupidez y no causar daño a una persona que lo único que hizo fue quedarse embarazada con su pareja y contarlo».