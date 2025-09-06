Anabel Pantoja busca desesperadamente proteger a su hija: «¡No me sigáis a casa!»

Otra vez ese triple combo: Anabel Pantoja, la prensa e Instagram. La sobrina de Isabel Pantoja ha vuelto a recurrir a las redes sociales para grabar un vídeo en el que ha pedido a los reporteros un poco de «libertad» tras sentirse acosada por tanto seguimiento y con el deseo de proteger a su hija pequeña. «¡No me sigáis a casa!», ha exclamado.

La influencer sigue generando contenido para sus redes como si no hubiera un mañana. Este verano ha habido de todo: sus comidas favoritas, sus piscinas, sus playitas, sus cervecitas, sus paseítos… Hasta Belén Esteban se ha pasado por allí para visitarla y pasarlo en grande. Y contarlo en las redes, por supuesto.

Sin embargo, ahora ha tocado subir un contenido de corte diferente y bastante menos hedonista. Ha sido a cuenta de la clásica disputa entre una celebridad que se siente perseguida y una prensa que busca palabras e imágenes para sus medios. Algo más antiguo que el hilo negro.

Anabel Pantoja está nerviosa

Y eso Anabel Pantoja lo estaba gozando a todos los niveles. Tras un inicio de año particularmente convulso, con el ingreso de su bebé en el hospital y el desarrollo de una investigación por presuntos malos tratos de ella y su pareja hacia la niña, estos últimos meses han sido casi idílicos.

Su fichaje por 'Bailando con las estrellas' ha sido su última alegría y ella misma ha reconocido que está viviendo una gran época en su existencia de 39 años. «Uno de mis mejores momentos, más no puedo agradecer a la vida», ha dicho recientemente.

«Después de un parón, empiezo un proyecto de los que me ilusionan, motivan y me hacen sentirme una mujer, hija, madre empoderada para que se sientan orgullosos de mí», ha contado a sus fieles. Pero ahora ha llegado la otra cara de su exposición y ha hablado de la presión mediática que sufre desde su regreso a Telecinco.

A través de sus redes sociales, Anabel Pantoja ha confesado ahora que se suele poner «muy nerviosa» con el seguimiento constante de reporteros y fotógrafos que, según ella misma ha dicho, «me tienen mejor localizada que mi madre».

«Quiero tener libertad»

Vaya por delante que ha querido aclarar que los periodistas están siendo respetuosos, pero que todo tiene un límite y lleva fatal que la sigan hasta la puerta de su casa. «Quiero tener libertad, es lo más íntimo que tengo, es lo único que pediría», ha rogado casi con desesperación.

Anabel Pantoja entiende el interés de la prensa por su persona por su condición de celebridad, pero también pide respeto a su decisión de no contestar en determinados momentos y espera que «me hayáis entendido». Y ha añadido: «Y si no, pues nada… para gustos, colores».

Por lo pronto, la sobrina de Isabel Pantoja ha subido nuevas imágenes a Instagram de lo que ha denominado como el «último fin de semana en libertad», pues ya tiene encima las grabaciones y demás proyectos profesionales. «Este fin de semana es el último que podemos disfrutar porque ya el jueves, viernes y sábado va a ser a toda hostia para cosas para el programa y el sábado ya es la gala», ha contado a sus seguidores.