Ana María Aldón revela los motivos de su distanciamiento de Gloria Camila y la tensión vivida junto a Ortega Cano

Ana María Aldón habló abiertamente en '¡De viernes!' sobre una de las etapas más difíciles de su vida: su matrimonio con José Ortega Cano. La diseñadora no solo se refirió a los problemas que atravesó con el extorero, sino que también desveló los motivos de su distanciamiento de Gloria Camila.

Durante su participación en el programa de Telecinco, Ana María reconoció que su incomodidad en el matrimonio comenzó desde el momento en el que se enteró de su embarazo. Según relató, la noticia y el sexo del bebé se filtraron rápidamente. «Cuando me dicen que es un niño estamos los cuatro: está Gloria, está su padre, está mi hija y estoy yo. Al día siguiente estaba en las revistas, yo ya no sabía en quién podía confiar», confesó.

Sobre su relación con Gloria Camila, explicó que estuvo marcada por altibajos constantes. Durante la adolescencia de la joven, asegura que sufrió varios «feos» que Ortega Cano no supo frenar. «No quiero hacer daño a nadie pero tengo la necesidad de desahogarme. Y por eso he sido fustigada y no se me ha entendido», reconoció al revelar que, con el paso del tiempo, la tensión entre ambas fue en aumento hasta el punto de no tener ningún tipo de contacto en la actualidad.

Por otro lado, Aldón también se refirió a una de las etapas más duras de su vida: la que vivió junto al exdiestro tras su grave accidente de tráfico, antes de que ingresara a prisión. Durante su intervención en '¡De viernes!', comentó que comenzó a notar «cosas que no le cuadraban», y que fue un familiar quien le alertó sobre un posible problema con el alcohol. «Una persona habla conmigo y me dice: 'Esto es un problema, es real como se dice y se comenta en los exteriores'», recordó.

En ese momento, se le propuso trasladarse a Madrid para estar más cerca de su expareja y brindarle su apoyo. «A este hombre le hace falta ayuda, vamos a tener un hijo», fue la respuesta que la diseñadora dio, según reveló en directo y añadió que puso una condición: que su hija Gema se mudara con ella. «Ya había problemas y la familia estaba preocupada», señaló.

En su relato, Ana María explica que la situación se volvió cada vez más insostenible y recordó como cada viernes ansiaba regresar a Cádiz par alejarse del ambiente que la rodeaba. «Cada fin de semana llegaba el viernes y yo deseaba irme a Cádiz y él también los fines de semana, hasta que en breve la vía de escape era asidua», comentó y agregó que, a pesar de todo, «luché con todas mis fuerzas».

gtres

Durante su intervención, Aldón resaltó que uno de los aspectos que más le dolió fue la falta de reconocimiento y de atención por parte de su exmarido. «A mi no me molesta que tenga un pedestal con Rocío Jurado, lo que me molesta es que en 50 minutos de una entrevista en casa no tenga una mención para mi», manifestó.

Finalmente, la diseñadora habló sobre como toda la situación tuvo un gran impacto en su salud mental y reveló que «no podía más». «Toqué fondo de una manera que no era capaz de tomar ninguna decisión. Me quedé 20 días con mi hijo en Costa Ballena porque no era capaz de salir, sentía que todo el mundo me miraba», compartió.