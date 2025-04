Ana María Aldón responde tajante después de que se ponga en duda la paternidad de su hijo

El pasado viernes, 11 de marzo, Gloria Camila Ortega (29) se sentó en el plató del programa de televisión 'De viernes' para tratar algunos temas como su infancia, la relación con su familia y la ruptura de su padre con Ana María Aldón. «Considero que siempre ha sido una relación buena exceptuando alguna vez que no estaba de acuerdo con todo y también lo ha dicho. Es mi opinión y tengo libertad de expresión y opinión», dijo refiriéndose a la relación que mantuvo con la novia de su padre los años que estuvieron juntos. Y a pesar de que en numerosas ocasiones había tensión entre ellas, «mi padre siempre apaciguaba las cosas».

Aunque sin duda su participación en 'Supervivientes' fue un antes y un después: «Tenemos que aceptar de donde somos y quiénes somos. Igual que soy hija de, ella es mujer de o ex mujer de», reprochó.

Unas declaraciones que no han sentado nada bien a la empresaria. «Ella habla de su vida y yo también pertenezco a un tramo de ese trayecto de su vida. Se me remueven muchas cosas», le ha respondido. «Nunca he ido de ser nadie. Sé quién soy y no hace falta que nadie me dé la lección y me diga 'tú eres ex de o madre de'. Yo no he faltado el respeto a nadie y si lo he hecho alguna vez inconscientemente, pido mil disculpas. Pero sí he sentido cómo me han humillado en muchas ocasiones y eso lo sabe toda España porque ha sido televisado», ha añadido durante su participación ayer en el programa de 'Fiesta'.

«A veces inconsciente y otras queriendo hacer daño. La humillación más grande que yo he podido sufrir como mujer es cuando se pone en duda la paternidad de mi hijo. No necesito que se parezca a su padre para saber quién es su padre y eso se queda de por vida y es una mancha que me han puesto a mí, eso sí es una falta de respeto», ha dicho visiblemente molesta. «Yo también tengo derecho a dar mi versión. Que ella lo pueda pensar así, puede ser que no tenga toda la información, pero yo sí».