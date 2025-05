Ana María Aldón y José Ortega Cano: así será su esperado cara a cara

José Ortega Cano y Ana María Aldón ya hacen vida por separado. La complicada situación que atravesaron en verano, cuando ella le pedía que le diese su lugar y le defendiese de los continuos ataques que recibía de parte de su familia política, derivó en un acuerdo de divorcio que se ratificó el pasado enero. Además, pese a que buscaron terminar en buenos términos por el hijo que tienen en común, José María, el hecho de que la televisiva hablase de su ruptura en televisión suscitó que el diestro barajase la posibilidad de interponer una demanda contra su persona.

Fue el periodista Aurelio Manzano quien lo hizo público por boca de Ortega Cano. «Estoy jodido, no quiero hablar con ella. Me he portado con ella enormemente y ella no ha hecho más que hablar mal de mí y mi familia. Yo no le deseo nada malo a ella, al contrario, le deseo que tenga mucha suerte. He cumplido 69 años y ya estoy cansado de todo. Ya estoy harto de que hable de mí de esa manera. Voy a llevar esto por la vía judicial», deslizó en 'Fiesta'.

Por el momento y después de que Ana María Aldón haya dejado de hablar de él -algo habrá influido la larga lista de nombres de famosos que ya no podrán ser nombrados en Mediaset- la cosa parece haberse quedado en una simple intención por parte del matador de toros. Aunque esto no significa que su tensa relación haya mejorado. Es más, las declaraciones que Ortega Cano ha dado en 'Plano General', cuya entrevista completa se emitirá esta noche en La 2, podrían avivar el conflicto.

«Rocío Jurado es la mujer de mi vida, la artista más grande y la mejor madre que he conocido», confiesa. Algo que no deja especialmente en buen lugar a la sanluqueña, quién ha compartido diez años con él y con quién ha tenido un hijo. De estas declaraciones podrán hablar el domingo 29 de marzo, el día que se volverán a ver las caras con motivo de la Primera Comunión del pequeño José María. Así lo comunicó Gema Aldón desde 'Supervivientes'.

Una esperada cita en la que también estará presente Gloria Camila. Cabe recordar que ambas han protagonizado tensos enfrentamientos y cruces de acusaciones en la pequeña pantalla y que, incluso, la hija de la diseñadora mandó un desgarrador mensaje en el que le advertía que dejase de hablar de su familia. Se espera que mantengan una relación cordial durante la ceremonia y posterior comida para no fastidiar el día al pequeño de la familia.