Un amigo de Rauw Alejandro revela los detalles de la ruptura con Rosalía: quién tomó la decisión y el motivo que le llevó a hacerlo

Todo parecía idílico en la pareja de Rosalía y Rauw Alejandro, anillo de pedida incluido, hasta que la revista 'People' aseguraba que los dos cantantes habían puesto fin a su relación. Unas horas después, el puertorriqueño confirmaba la ruptura y acallaba los rumores de infidelidad que habían surgido. «Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad», explicaba.

Desde entonces mucho se ha especulado sobre los motivos que han llevado a la catalana y el puertorriqueño a tomar esta durísima decisión. Siendo una infidelidad por parte del cantante la que más caló entre el público. Unos rumores que tuvieron que desmentir los protagonistas en sus redes sociales. «Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar», escribía la cantante en Instagram.

La propia Valeria Duque, suspuesta amante de Rauw, escribió en sus redes: «Nunca antes estuve involucrada en una situación así, todo lo que se está diciendo sobre mí es falso. No tengo ninguna relación con la persona con la que se me está vinculando, soy víctima de acusaciones falsas para crear una narrativa mediática que puede destruir la reputación de varias personas», aseguraba.

Entonces, ¿cuál es el motivo de la ruptura?. Un amigo muy cercano a Rauw Alejandro ha querido dar la respuesta en el programa 'Socialité' de Telecinco. «El equipo que está llevando a Rosalía no veía bien la relación con Rauw Alejandro, sentía que la estaba 'bajando de nivel', que no estaba a su altura. Ellos la quieres llevar a Hollywood, quieren darle un giro a su carrera, la ven como una gran estrella y sienten que él es poca cosa. La ven más Kardashian, y Rauw sienten que no está a ese nivel. Era un estorbo para su proyecto personal porque Rosalía le tenía muy presente en su carrera, le consultaba todo», afirma al programa. Prueba de la importancia que tenía Rauw, en la carrera musical de Rosalía, se reflejó en la entrevista que la pareja concedió a Iban Llanos.

«Rosalía ha acabado cansándose de todo y ha sido ella la que ha tomado la decisión de romper la relación. Rauw está destrozado, es muy buen niño. Ha estado estos días arropándose en su familia y no saliendo de fiesta para ligar como se ha dicho», concluía su amigo.

