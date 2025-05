Amber Heard anuncia por sorpresa el nacimiento de gemelos: «La familia ha crecido»

«El Día de la Madre de 2025 será inolvidable», escribió la actriz Amber Heard, de 39 años, en Instagram para celebrar una noticia que ha pillado a todos por sorpresa: ha sido madre de gemelos. «Este año estoy más que emocionada de celebrar que la familia que me he esforzado por construir durante años ha crecido», publicaba en su cuenta oficial.

Efectivamente, Amber Heard ya tiene tres hijos. «Os comparto oficialmente la noticia de que di la bienvenida a mis gemelos a la familia Heard. Mi hija Agnes y mi hijo Ocean tienen llenas mis manos (y el corazón)», ha revelado.

La exmujer de Johnny Depp también recordó cómo se convirtió en madre en 2021, cuando dio la bienvenida a su hija mayor a través de una gestación subrogada. «Cuando tuve a mi primera hija, Oonagh, hace cuatro años, mi mundo cambió para siempre», ha señalado antes de agregar: «Pensé que no podría rebosar de alegría. ¡Pues ahora estoy rebosante de alegría! Convertirme en madre soltera y bajo mis propios términos, a pesar de mis propios problemas de fertilidad, ha sido la experiencia más humilde de mi vida».

«A todas las mamás...»

Rebosante de alegría, Amber Heart ha finalizado: «Estoy eternamente agradecida de haber podido elegir esto de forma responsable y considerada. A todas las mamás, dondequiera que estén hoy y como sea que hayan llegado hasta aquí, mi familia ideal y yo os celebramos».

El representante de Amber Heard ya declaró a 'E! News' en diciembre que la actriz estaba ampliando su familia y apuntó: «Aún es muy pronto en el embarazo, así que comprenderán que no queremos entrar en muchos detalles en esta etapa. Basta con decir que Amber está encantada tanto por ella como por Oonagh Paige».

El nuevo anuncio llega de forma tan sorprendente como el ocurrido hace cuatro años con el nacimiento de su primera hija, que mantuvo en secreto durante casi tres meses después de su nacimiento. «Hace cuatro años decidí que quería tener un hijo», escribió en una publicación de Instagram de julio de 2021.

«Quería hacerlo bajo mis propios términos. Ahora comprendo lo radical que es para nosotras, como mujeres, pensar en uno de los aspectos más fundamentales de nuestro destino de esta manera. Espero que lleguemos a un punto en el que se normalice no querer un anillo para tener una cuna», observó.

Madrid y Johnny Depp

Sin embargo, su decisión de compartir la noticia no fue fácil, ya que la actriz siempre ha afirmado que se sintió obligada a hacerlo debido a su carrera. «Una parte de mí quiere afirmar que mi vida privada no es asunto de nadie, pero también entiendo que la naturaleza de mi trabajo me obliga a tomar las riendas de esto», reconoció.

En los años transcurridos desde que Amber Heard terminó su desagradable y mediática batalla legal con Johnny Depp, allá por 2022, la actriz se ha mantenido prácticamente al margen de los focos y ha iniciado una nueva vida en Madrid, apartada de todo el ruido y en un apacible anonimato después del agotamiento que le provocó la disputa.

Johnny Depp negó haber abusado de Heard y el fallo le concedió una indemnización de 15 millones de dólares por daños compensatorios y punitivos. Amber Heard ganó una de las tres contrademandas y finalmente Johnny Depp recibió una indemnización de dos millones de dólares.

Al reflexionar sobre la crianza de su pequeña durante ese difícil momento, la actriz expresó que estaba deseando volver a centrarse en sus responsabilidades al frente de una familia. «Puedo ser madre», declaró a 'Today' en junio de 2022. «A tiempo completo, ¿sabes? Sin tener que lidiar con las llamadas de los abogados», destacó.