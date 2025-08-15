Amalia de los Países Bajos, víctima de la publicación de vídeos porno creados con inteligencia artificial

Amenazas de una mafia, un brazo roto en una caída a caballo, Amalia de Orange ha tenido mala suerte en los últimos años. Pero ahora se enfrenta a un nuevo disgusto que, de alguna manera, llega al público en diferido. Su imagen se ha visto manchada por la publicación de 'deepfakes' o vídeos manipulados con inteligencia artificial que parecen totalmente reales. Imágenes pornográficas falsas en las que la heredera neerlandesa era la protagonista.

Tal y como ha compartido el diario 'Algemeen Dagblad', la policía llevaba tiempo investigando la página web MrDeepFakes -creada en 2018 y actualmente inactiva- por la publicación de imágenes pornográficas de diversos personajes públicos holandeses. Más de 70.000 vídeos creados gracias a la inteligencia artificial, y en donde una de las víctimas fue precisamente la Princesa heredera.

Entre los rostros conocidos que fueron víctima de esta trama hay unas ochenta celebridades y políticos de Países Bajos cuyos rostros habían sido manipulados en los cuerpos de actrices porno. La hija de Guillermo Alejandro y Máxima de los Países Bajos era una más de la larga lista de nombres pero la policía señala ahora a un hombre neerlandés de 73 años por la creación de estas imágenes. En otros países como Australia un hombre fue arrestado en 2023 por la creación de este tipo de contenido.

Aunque las autoridades de los Países Bajos continúan investigando para encontrar al «cerebro» detrás de esta web, y el sospechoso principal sería actualmente un farmacéutico canadiense llamado David Do, de 36 años, para el que ya se ha pedido la extradición. Para las leyes holandesas la creación de este tipo de imágenes es un delito, para las canadienses no, lo cual podría dificultar el proceso legal si Canadá no considera delictiva su conducta.

La web cerró en mayo

Esta persona asegura que, aunque fue quien creó la página web en cuestión, la puso a la venta y desconoce quién se la compró. Eso sí, a día de hoy el sitio ha desaparecido de la web, aunque algunos de sus contenidos todavía pueden encontrarse si se busca lo suficiente. Al fin y al cabo recibían seis millones de visitas al mes y no se cerró hasta mayo de este mismo año. Presumían de ser «el mejor sitio de deepfakes pornográficos de celebridades». Fue la presión de activistas digitales la que consiguió cerrar el sitio, primero en Países Bajos y Reino Unido y después en todo el mundo, siete años después de que abriera.

Hace dos meses, el mencionado farmacéutico canadiense fue despedido del hospital donde trabaja debido a este caso. A pesar de que David Do habría condenado públicamente la «creación o distribución de cualquier tipo de imágenes sexuales violentas o no consensuadas», el Colegio de Farmacéuticos ha comenzado una investigación y se considera el retirarle la licencia en Ontario. Sobre todo porque a lo largo de todos estos años se habría enriquecido a base de estos contenidos, que le habrían valido una multitud de demandas de diferentes celebridades y personas anónimas víctimas del 'porno de venganza', que acusaban a MrDeepFakes de «abusos sexuales facilitados por la tecnología».