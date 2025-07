Amaia Montero rompe un largo silencio para proclamar su amor por Eugenia Martínez de Irujo

Fue el 8 de mayo cuando Amaia Montero publicaba un mensaje de aprecio hacia uno de sus ex, Gonzalo Miró, en plena guerra poco disimulada con su antigua amiga Cayetana Guillén Cuervo. Todo venía después de un enorme ruido generado a raíz de su regreso o no a La Oreja de Van Gogh, del que no se ha vuelto a saber nada más. Fue su última señal de vida hasta ahora, cuando acaba de publicar un mensaje en Instagram con la mismísima Eugenia Martínez de Irujo como protagonista.

Vaya primavera la de este año. Fue un 22 de abril cuando una inocente y pizpireta Cayetana Guillén Cuervo acudió a un evento y en la alfombra roja soltó la bomba del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Yo lo sé desde hace mucho, pero ella me pidió que por favor no lo dijera a nadie, le prometí y no lo dije ni en casa, no se lo dije a nadie. Me dijo: 'Por favor, por mi ahijado'. Ya sabéis que Amaia es la madrina de mi hijo... Me dijo: 'Por favor, por Leo'. Y no se lo conté a nadie». Pero se lo contó a toda España.

Aquello fue un huracán y la cantante dejó de seguir a su amiga -entonces ya examiga- en su Instragram. Cayetana Guillén Cuervo se vio obligada a emitir un comunicado con cierto bochorno. «Mi respuesta a la prensa fue desde la inocencia, la ilusión y el amor que siento por ella. Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación. Me siento muy triste por lo ocurrido y pido disculpas de todo corazón», dijo. Pero ni perdón ni olvido.

El vínculo con Eugenia Martínez de Irujo

El conflicto con Cayetana Guillén Cuervo llegó tras largas semanas y expectativas sobre el eventual regreso de la cantante a su primer grupo, La Oreja de Van Gogh, que a su vez acababa de echar a Leire Martínez. Literalmente. Así que todo cuadraba. Pero de pronto se frenó tanta efusividad y la cantante vasca suspendió su actividad en redes.

El 8 de mayo, en pleno conflicto con Cayetana Guillén Cuervo, Amaia Montero envió un mensaje público en sus redes sociales dirigido a Gonzalo Miró con una antigua fotografía y este texto: «Qué suerte, qué gran suerte tengo de tenerte como amigo… Siempre cuidándome, protegiéndome sin fallarme nunca… GRACIAS, Gonzalo Miró. TE QUIERO».

Y es ahora cuando Amaia Montero ha roto el silencio. Tras el lío, se ha venido apoyando en su entorno y una de sus amistades más especiales es una amiga aristócrata con la que no solo comparte años de amistad, sino también hasta un ex. Sí, el mismísimo Gonzalo Miró. Su nombre es Eugenia Martínez de Irujo.

«Estar contigo siempre»

«Estar contigo siempre es bueno, estar contigo siempre es bonito. Estar contigo siempre. Te quiero», ha escrito la artista en sus redes sociales junto a una foto en la que aparece abrazándose a la duquesa de Montoro. Ambas mantienen una amistad desde hace años y la aristócrata se apoyó mucho en Amaia tras la muerte de su madre, Cayetana de Alba, en 2014, ocurrida apenas una semana antes del cumpleaños de Eugenia.

Ahora parece que se han vuelto a apoyar una en la otra, especialmente en estos tiempos complicados que vive Amaia Montero después de todo el lío de la Oreja de Van Gogh. Conocido que el silencio no tiene nada que ver con ningún percance, lo que falta por resolver es qué pasa con su carrera como cantante y su hipotética vuelta -o no, que ya no se sabe- al grupo en el que empezó.