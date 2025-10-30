Alma Bollo se abre en canal sobre sus problemas de ansiedad y salud mental: «Mi vida se volvió oscura»

No es ningún secreto que Alma Bollo lleva un mal año y que está teniendo que afrontar situaciones muy difíciles casi desde el pasado invierno por diferentes problemas. Ahora la hija de Raquel Bollo ha aparecido en Instagram para hablar como nunca ... de su ansiedad y de la importancia de la salud mental. «Volvieron los miedos, las inseguridades», ha confesado.

La influencer ha querido alzar ahora la voz para volver a exponer, y con toda la naturalidad, la dificultad de lidiar con los problemas mentales y la necesidad de contarlo en público no solo como altavoz de concienciación, sino casi como método de terapia. Ha querido contar su propia historia y reivindicar la importancia de ponerse en manos de profesionales.

Así ha comenzado el mensaje dirigido por Alma Bollo a sus más de 270.000 seguidores sobre cómo se ha sentido en estos últimos meses y lo que ha tenido que afrontar: «Notaba situaciones que me recordaban a cuando tenía estos períodos de ansiedad, como no querer estar con muchas personas, aunque por trabajo lo tenía que hacer, o desbordamientos en momentos de mi día a día, en el trabajo, la casa o con los niños. Pensaba que no podía más».

«No quiero estar así»

Alma Bollo ha contado cómo la ansiedad aparece –o vuelve- de pronto, sin avisar. «El martes me despierto y mi vida se volvió oscura. Volvieron los miedos, las inseguridades. Mi único refugio fue la cama de mi hija a oscuras durante todo el día», ha contado. Entonces, la influencer ha contado: «Estuve algunos momentos en el sofá, pero sola, y tuve que tomar algunas pastillas para poder calmarme».

Sin embargo, Alma Bollo ha recordado lo difícil que es compatibilizar salud y trabajo en situaciones así, cuando es imposible eludir las obligaciones profesionales. «Esta soy yo dos días más tarde forzándome a mí misma a salir de esta oscuridad y sentarme en un bar, que es lo que más me gusta hacer», ha señalado. «No quiero estar así. No quiero que mis hijos ni mi familia me vean así. No quiero ni yo misma encontrarme en esta situación», ha apuntado.

Verbalizar el proceso

La influencer ha puntualizado que cada persona es un mundo y que cada cual tiene su historia particular y una forma diferente de sentir e intentar salir de su dolor. «Solo quiero compartir mi historia con vosotros porque esto forma parte de ella desde hace muchos años y ahora me veo con fuerza para poder verbalizar y expresarme con vosotros acerca de cómo me siento y de cómo llevo este proceso», ha indicado en un acto de sinceridad muy aplaudido por sus seguidores.

Alma Bollo ha tenido el coraje de verbalizar sus problemas y ha aclarado que «no voy a ser mi propia enemiga», en relación a la necesidad de afrontar de cara algo tan delicado como la salud mental. «No me voy a encerrar ni a autoboicotear y solo me queda un camino, seguir adelante y coger de la mano a la ansiedad para caminar juntas y conocernos y trabajar juntas», ha afirmado.

Finalmente, la influencer ha querido compartir con sus seguidores cuál debe ser el premio final: «Mi único fin es poder dejarla aparcada a un lado y poder hacer mi vida normal, con total tranquilidad y siendo yo, volviendo a mi esencia».