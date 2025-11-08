Más allá de los escenarios, así es como gana dinero Lola Índigo

Lola Índigo necesita un respiro, descansar, y así se lo hizo saber a su público hace solo una semana en el Coca Cola Music Experience, en el que fue su último concierto. Pero la decisión de detener la maquinaria de la música no ... significa, en ningún caso, que Lola Índigo vaya a dejar de facturar. La artista granadina ha construido un modelo de negocio en el que la música en vivo es solo una de las piezas.

Su trayectoria ya supone una fuente sólida de ingresos. 'Nave Dragón' ha acumulado millones de reproducciones en plataformas digitales, y las colaboraciones con artistas como Manuel Turizo o Paulo Londra han impulsado su proyección internacional. No se trata de casos aislados: a lo largo de su carrera ha unido su voz a la de figuras como María Becerra, Luis Fonsi, Rauw Alejandro, Emilia o Tini, lo que supone un gran reconocimiento y mostrarse el público de los demás.

Pero Lola ha creado en torno a ella toda una figura y está pensando muy mucho en el futuro. Con millones de seguidores en Instagram, TikTok y YouTube, se ha consolidado como una de las artistas españolas con mayor capacidad de influencia. Su relación con el público es directa y sin intermediarios, lo que convierte cada publicación en una herramienta de promoción y, al mismo tiempo, en una vía de ingresos mediante colaboraciones con marcas de moda y belleza sobre todo. La propia artista ha reconocido que muchas de las noticias más relevantes de su carrera las ha comunicado primero a través de sus redes, lo que refleja hasta qué punto controla este canal estratégico.

Ingresos extra

El merchandising también ocupa un papel clave entre sus fuentes de ganancias. En cada gira, camisetas, accesorios y artículos personalizados se convierten en recuerdos que los fans llevan consigo, prolongando la experiencia del concierto y generando un ingreso adicional que en conjunto será cuanto menos suculento. La venta online mantiene activa esta línea incluso fuera de los escenarios. Y además su presencia en festivales, galas televisivas y campañas publicitarias ha demostrado que su marca personal tiene un valor en sí mismo.

El anuncio de su pausa no ha restado atractivo, sino todo lo contrario: las marcas saben que la ausencia genera deseo, y su regreso será un momento altamente cotizado en el mercado cultural. Pero es que, más allá de todo lo referente a lo que su trabajo, Lola ha querido ir haciendo inversiones con lo ganado. Comenzó en 2023 a invertir en diversas AIE, que son asociaciones de interés económico en la que un grupo de inversores se unen para sacar adelante un proyecto en específico que necesita fondos. 'PDS y amigos AIE' fue la primera, en 2024 fueron 'Haciendo Malabares AIE' y 'Serrín en las venas AIE' y en 2025 'La poética del horror AIE'.

En este momento Lola ya no participa en ninguna de ellas, se entiende que porque los proyectos ya llegaron a su fin. Lo que sí mantiene a su nombre es Nave Dragón SL, una sociedad que dio de alta en 2024, de la que es administradora única y que se dedica a «producción y organización de espectáculos y actuaciones de todas clases y de representaciones teatrales o musicales» según datos oficiales del Registro Mercantil. Debido a su reciente creación todavía no se han presentado cuentas, por lo que no es posible saber cuál es el músculo de la entidad. Es decir, se ha preocupado por tenerlo todo atado, pues después de siete años sobre los escenarios, decidir darse un descanso no es algo que haya hecho sin tenerlo todo en cuenta.

Además, la noticia de su descanso no la ha alejado ni un poquito de sus fans, al contrario, miles de mensajes de apoyo han inundado sus redes, celebrando que la cantante haya priorizado su bienestar. Compañeros de profesión también se han sumado a los elogios, subrayando que su decisión puede servir de ejemplo para una industria que no siempre respeta los tiempos de descanso de los artistas. El futuro inmediato de la cantante pasa por cerrar con éxito los conciertos de Buenos Aires y Santiago de Chile. A partir de ahí, el silencio de los escenarios será voluntario. Sin embargo, las plataformas digitales, los contratos publicitarios y la música grabada seguirán sosteniendo una carrera que no se detiene, sino que simplemente coge aire.