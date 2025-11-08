Suscribete a
ABC Premium

Más allá de los escenarios, así es como gana dinero Lola Índigo

La industria musical cada vez es más rápida y exigente, un ritmo frenético que la artista ha decidido frenar dejando todo bien atado

Lola Índigo aclara su retirada de la música: «Bajar el ritmo no significa abandonar»

Lola Índigo
Lola Índigo REDES
Noelia Zazo

Noelia Zazo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Lola Índigo necesita un respiro, descansar, y así se lo hizo saber a su público hace solo una semana en el Coca Cola Music Experience, en el que fue su último concierto. Pero la decisión de detener la maquinaria de la música no ... significa, en ningún caso, que Lola Índigo vaya a dejar de facturar. La artista granadina ha construido un modelo de negocio en el que la música en vivo es solo una de las piezas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app