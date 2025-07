Ni Alexia Putellas ni Aitana Bonmatí: Así es la futbolista de la Eurocopa femenina que más brilla en las redes y que reclama igualdad salarial con el fútbol masculino

«Tengo 27 millones de seguidores en las redes sociales. Antes tenía miedo, ahora creo que puedo hacer mucho por el desarrollo del fútbol femenino». Alisha Lehmann (1999) es uno de los rostros más populares del planeta fútbol, y como tal quiso alzar la voz a finales del año pasado para quejarse de lo que considera una injusticia en el balompié femenino. Y es que el que fuera su novio hasta el pasado mes de mayo, el futbolista de la Juventus Douglas Luiz cobra cien mil veces más que ella. Así que la diferencia entre ambos - ella también juega en la Vecchia Signora - es la viva muestra de la gran distancia que existe aún en cuanto a volumen económico entre el fútbol de hombres y el de mujeres.

«Hacemos el mismo trabajo. Evidentemente el camino que tenemos que recorrer es largo, porque quizás nunca habrá igualdad salarial. Creo que hará falta tiempo y la intención de muchos que tendrán que querer fuertemente un cambio en este sentido», criticó en los medios italianos la delantera suiza de la Juventus de Turín, que ha defendido los colores de su selección en más de 60 encuentros internacionales.

Ambos han sido noticias en alguna que otra ocasión, y una de ellas fue el pasado verano tras la salida conjunta del Aston Villa. Aunque se desconoce el salario exacto de la pareja, sí se sabe que el club italiano puso sobre la mesa 50 millones para el del brasileño, y 50.000 euros por el traspaso de la mediática jugadora que se encuentra disputando con Suiza la Eurocopa femenina.

Alisha Lehmann, la jugadora con millones de seguidores anfitriona de esta Eurocopa femenina

El país helvético se ha volcado con uno de los acontecimientos más relevantes del año, y Lehmann es una de las grandes estrellas. Suiza espera ahora a España en los cuartos de final de la Eurocopa.

Según indica el sitio web de noticias deportivas Wettbasis la futbolista es la más viral del torneo europeo, al ser la mujer más seguida en las redes sociales.

El citado portal ha analizado más de 350 cuentas de Instagram de las plantillas de este año para descubrir quiénes son las jugadoras y los equipos más seguidos y cuánto pueden ganar las jugadoras por publicación en las redes sociales.

Según los resultados del análisis, la suiza Alisha Lehmann es la jugadora más seguida de la Eurocopa 2025, con 16,7 millones de seguidores en la citada plataforma digital. Dicho esto, la futbolista de la Juventus podría ganar 141.983 euros por publicación patrocinada.

Cinco españolas entre las veinte futbolistas más virales de Instagram

En segundo y tercer lugar se encuentran las últimas dos ganadoras del Balón de Oro: las españolas del Barcelona Alexia Putellas y Aitana Bonmatí. La de Mollet del Vallès cuenta con 3,267 millones de seguidores en Instagram -con un potencial de ingresos de 27.715 euros por publicación-, mientras que la de San Pedro de Ribas cuenta con 1,993 millones de seguidores -con un potencial de ingresos de 16.912 euros por publicación patrocinada.

La inglesa del Arsenal Leah Williamson ocupa el cuarto lugar con 1,133 millones de seguidores y 11,335 euros por publicación patrocinada, mientras que la francesa Sakina Karchaoui cierra top cinco con 993.000 seguidores y 9,940 por post.

Entre las veinte primeras se cuelan además otras tres españolas: la jugadora del Real Madrid Athenea del Castillo (832.597 seguidores), la futbolista del Barcelona Salma Paralluelo (600.268) y Olga Carmona (555.263), reciente fichaje del PSG y autora del gol que le dio la victoria a España en el último Mundial.

En conjunto, Suiza es la nación con más seguidores en Instagram: sus jugadoras tienen 18,439 millones de seguidores combinados (la mayoría correspondientes a Alisha Lehmann), seguidas de España con 10,481 millones de seguidores combinados e Inglaterra con 9,257 millones de seguidores.

Los inicios de Alisha Lehmann en el fútbol

Como suele ser habitual con la gran mayoría de las futbolistas que se encuentran en esta Eurocopa femenina, los inicios de Alisha Lehmann en el fútbol no fueron fáciles.

Nació en Tagertschi un pequeño municipio de Suiza donde siempre ha valorado haber aprendido el significado de la disciplina «era muy diferente de lo que es crecer en una gran ciudad, en mi escuela había tres alumnos por clase», recuerda en una entrevista reciente.

Como ya le ocurriera a otras internacionales no existían clubes femeninos por lo que sus primeros equipos siembre fue la única niña, de hecho Alisha - que también tiene 12 millones de seguidores en TikTok - ha confesado siempre que no «creía que fuese a dedicarse al fútbol como modo de vida».

La reina de las redes comenzó en el BSC YB Frauen, equipo femenino del Young Boys, y su talento hizo que le fichara el West Ham United de Inglaterra (53 partidos y 12 goles) tras destacar en el Europeo Sub-19.

Su paso por el club británico marcó el inicio de una carrera en ascenso. Luego vendrían etapas en el Everton (ocho partidos y un gol) y, más adelante, en el Aston Villa, (75 partidos y 14 goles) donde afianzó su presencia en la FA Women's Super League. El verano de 2024 firmó con la Juventus de Turín, incorporándose a la liga italiana con el objetivo de continuar su desarrollo deportivo. En Italia este curso ha jugado 16 partidos y dos goles con la Vecchia Signora.

«Si te soy sincera, no me importa lo que la gente diga de mí. Al final yo disfruto de lo que hago y me gusta mostrar lo que hago. Lo llevo haciendo mucho tiempo y es algo que forma parte de mí. Normalmente no miro los comentarios de mis publicaciones, pero cuando lo hago sólo contesto a las niñas que me cuentan que les gustaría jugar al fútbol o me piden alguna camiseta», asegura la futbolista en una entrevista. «Yo estoy feliz de poder llevar el fútbol femenino aún más lejos con las redes sociales y que la gente que me sigue pueda compartir mi viaje», añade.