Álex Márquez: cada vez más lejos de la sombra de su hermano Marc, dentro y fuera de la pista

Su triunfo en Malasia, sus inversiones empresariales, su relación de pareja y sus últimas declaraciones dejan claro que Álex Márquez ya no es el «hermano de...»

Álex Márquez: «Acepto que me metan en las quinielas por el título»

Marc y Álex Márquez
Marc y Álex Márquez gtres
Noelia Zazo

Álex Márquez ha vuelto a demostrar que su victoria en el Gran Premio de Malasia, dentro del Mundial de MotoGP, fue una de las más importantes de su carrera. Con un pilotaje impecable y una regularidad que ha sorprendido incluso a sus rivales, ... el catalán ha cerrado la temporada con fuerza y se ha consolidado como subcampeón del mundo, solo por detrás de Jorge Martín. Su triunfo en Sepang no solo le coloca entre los mejores del campeonato, sino que simboliza un cambio de etapa: Álex Márquez ya no es solo «el hermano de Marc», sino un piloto con identidad y carrera propia.

