Alejandro Sanz aparece por sorpresa en la graducación de su hija Manuela y termina haciéndola llorar

«Qué bonita inocencia la tuya, mi niña. Sorprenderte es mi deporte favorito y mi premio, tu felicidad. Ya lo sabes, ni miles, ni millones de kilómetros me impedirían estar contigo en un día tan especial. Feliz graduación vida mía. Te amo ❤️«, eran las tiernas palabras que el cantante Alejandro Sanz le dedicaba a su hija el día de su graducación.

Junto a ellas, el artista compartía con sus seguidores, unas preciosas imágenes de la joven emocionada. El cantante se presentaba de manera inesperada en el que será uno de los días más importantes de la vida de Manuela. Su madre, Jaydy Michel, ejercía su papel de cómplice en la gran sorpresa.

Alejandro, ni corto ni perezoso se presentó en México. Y minutos antes de hacer su aparición estelar en el lugar donde se encontraban Manuel y Jaydy, le mandó un whatsapp a su hija. «¿En serio creías que unos cuantos miles de kilómetros me iban a impedir estar contigo en un día tan especial para ti?«. Al verle aparecer, con un enorme ramos de flores, la joven rompía a llorar desconsoladamente y se abrazaba a su padre durantes unos segundos.

El propio Alejandro ha compartido los mensajes privados de whatsApp que se intercambió con la joven días atrás, donde le decía -sin que fuera verdad- que no iba a poder acompañarla debido a unos compromisos que tenía. Posteriormente, Manuela, posaban orgullosa con la toga y el birrete junto a su padre.

Por su parte, Jaydy Michel ente ese momento tan especial escribía en sus redes: «Hay emociones que no hacen falta describirlas ya que en la reacción está el sentimiento. La sorpresa fue difícil de no desvelarla y valió la pena», escribía después Jaydy en su perfil. «Te amo demasiado y estoy orgullosa del ser humano en que te has convertido. Tus talentos son de admirar y tu alma hoy brilla aún más. Deseando estar a tu lado para aplaudir cada logro y que sigas tomándome de la mano para seguir adelante«. Sus padres, muy pendientes de su éxito, estuvieron sentados en el front row del desfile aplaudiendo sus diseños.

Vida anónima

En México, la joven lleva una vida anónima y alejada de los medios. Manuela Sanchez Michel nació un 28 de julio de 2001 fruto del amor de Alejandro Sanz y Jaydy Michel. En octubre de ese mismo año, Sanz le dedicó a su primera hija la canción 'Y solo se me ocurre amarte'. Sus padres se casaron en Bali el 30 de diciembre de 1999. Cuando Manuela tenía cuatro años, Alejandro y Jaydy pusieron fin a su relación sentimental, pero entre ellos siempre ha habido muy buena relación.