Alejandra Osborne confiesa que solo ha visto «tres veces» en su vida a Gabriela Guillén

Fue un caluroso 20 de agosto cuando la revista '¡Hola!' sorprendía a toda España con el primer posado –que luego en realidad no fue tal- de Bertín Orborne, Gabriela Guillén y el hijo de ambos. Muchos quisieron ver una normalización de las relaciones ... y quizá la creación de un entorno más familiar para el pequeño. Pero no. Los Osborne apenas saben nada de la paraguaya y su bebé, como ha corroborado ahora Alejandra Osborne al confesar que solo ha visto a la madre del niño «tres veces» en su vida.

Eugenia Osborne pasó hace unos días por el diván de '¡De Viernes!' para dejar claras varias cosas. La primera, que su padre ve bastante poco al bebé. La segunda, que es comprensible, según entiende ella, que Bertín Osborne se haya desentendido un poco de todo, desde las largas para admitir su paternidad hasta los cuidados y atenciones.

«Una persona con 70 años que tiene hijos pequeños, mayores ya de salida, un hijo con problemas como Kike... y se entera de que va a volver a ser padre, hay que entenderlo. Él pasó por diferentes fases. Hay que entenderlo, el ser humano es así», dijo Eugenia Osborne en el programa de televisión.

Alejandra Osborne, a la espera del momento

Naturalmente, a Gabriela Guillén se le llevaron los demonios: «No he visto la entrevista. Es algo que no me interesa. El niño tiene casi dos años, va a cumplir dos años, y yo he estado muy sola. Yo he estado con el niño y jamás he dicho nada en contra de ellas, ni siquiera en contra del padre. Ella va a defender a su padre como es lógico, pero yo voy a defender a mi hijo y lo que me ha pasado».

Y ha sido ahora cuando ha aparecido otra de las hijas del cantante, Alejandra Osborne, para confirmar que Gabriela Guillén está más sola que la una. Al menos, por la parte de la familia del padre. Básicamente, ha dicho que apenas ha visto un par de veces a la madre del hijo de su padre y que al niño no lo conoce, aunque lo hará si se da.

«Ya lo he dicho muchas veces que creo que tiene que ser un momento muy especial, familiar y que sea guay... No que estemos todos juntos y un día 'oye Gaby, ¿qué voy yo?'. No, yo creo que debemos estar todos y organizarlo bien», ha comentado.

En manos de Bertín Osborne

Alejandra Osborne tiene claro que Bertín Osborne sería el indicado para actuar como maestro de ceremonias. «Debería de organizarlo mi padre. Entonces habrá que hablar con él y decirle: 'Oye, vamos a hacer algo, que venga al campo y que estemos todos juntos'». Es decir, algo bucólico que reúna a todos en una finca. Hasta entonces, difícil está.

La hija de Bertín Osborne también ha reconocido que ha tratado entre poco y nada a Gabriela Guillén. «A Gaby realmente es que la he visto tres veces en mi vida. Una fue en una cena que éramos varias personas, que estaba Eugenia. En el campo un par de veces, que vinieron a hacer unas fotos... Y en una fiesta en la que le saludé y ya».