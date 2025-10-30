Suscribete a
Sánchez afirma que una vez cesado, Ábalos volvió a las listas del PSOE porque lo propuso la federación valenciana

Alejandra Osborne confiesa que solo ha visto «tres veces» en su vida a Gabriela Guillén

Tampoco conoce al hijo que tuvo su padre con la paraguaya, aunque no le importaría hacerlo si se da el caso

Cree que lo ideal sería que ocurriera en un «evento familiar» organizado por Bertín Osborne y «que sea guay»

Alejandra Osborne le envía un mensaje a Gabriela Guillén para conocer a su hermano

Alejandra Osborne, en el evento del miércoles.
Alejandra Osborne, en el evento del miércoles. GTRES

A.B. Buendía

Fue un caluroso 20 de agosto cuando la revista '¡Hola!' sorprendía a toda España con el primer posado –que luego en realidad no fue tal- de Bertín Orborne, Gabriela Guillén y el hijo de ambos. Muchos quisieron ver una normalización de las relaciones ... y quizá la creación de un entorno más familiar para el pequeño. Pero no. Los Osborne apenas saben nada de la paraguaya y su bebé, como ha corroborado ahora Alejandra Osborne al confesar que solo ha visto a la madre del niño «tres veces» en su vida.

