Así surgió la historia de amor entre Jesse Williams (Anatomía de Grey) y Alejandra Onieva, cuñada de Tamara Falcó La revista ¡Hola! confirmaba la noticia con unas imágenes de la nueva pareja paseando por la milla de oro de Madrid

El mundo del corazón se ha despertado con una de esas noticias que mezclan glamour internacional y sabor patrio: la actriz Alejandra Onieva, hermana de Íñigo Onieva y por tanto cuñada de Tamara Falcó, tiene nuevo amor. Y no se trata de un rostro cualquiera, sino del mismísimo Jesse Williams, el actor estadounidense que durante más de una década dio vida al doctor Jackson Avery en la célebre serie Anatomía de Grey.

La pareja fue sorprendida paseando por la milla de oro madrileña, entre sonrisas cómplices y besos que confirmaban que lo suyo va más allá de la amistad. No era la primera vez que coincidían: ambos compartieron rodaje en la serie internacional 'Hotel Costiera', que se estrenará este mes en Amazon Prime Video, y allí habría surgido la chispa. Desde entonces, los rumores se habían intensificado, pero las imágenes publicada en ¡Hola! ya no dejan lugar a dudas.

Pero ¿quién es Jesse Williams? Nacido en Chicago en 1981, de madre sueca y padre afroamericano, a sus 44 años es mucho más que un actor televisivo de éxito. Antes de alcanzar la fama como el atractivo cirujano en Anatomía de Grey, fue profesor de instituto, modelo y actor de teatro. Su salto a la popularidad llegó en 2009 con la serie médica, que convirtió su rostro en uno de los más reconocibles de la televisión mundial. Además, ha participado en películas como The Cabin in the Woods y producciones teatrales en Broadway. Más allá de la interpretación, Williams se ha ganado el respeto como activista social, defendiendo con firmeza causas como la igualdad racial o los derechos LGBTQ+, e incluso llegó a pronunciar un discurso que dio la vuelta al mundo en los premios BET de 2016. Padre de dos hijos fruto de su matrimonio con Aryn Drake-Lee, su vida sentimental tras el divorcio se había mantenido discreta hasta ahora.

En el otro lado de la historia está Alejandra Onieva, de 33 años, actriz madrileña con una sólida carrera en televisión y cine. En España se la recuerda por series como El secreto de Puente Viejo o Alta Mar, además de películas como Presunto culpable y Historias para no contar. De estilo elegante y carácter reservado, Alejandra se ha mantenido al margen de los focos mediáticos pese a su vínculo familiar con Tamara Falcó, y siempre ha priorizado su carrera. Sin embargo, su vida sentimental también había dado que hablar en el pasado: mantuvo una relación con el actor Sebastian Stan, conocido por su papel de 'Soldado de Invierno' en el universo Marvel, con quien estuvo varios años hasta su ruptura en 2022.

El nuevo romance con Jesse Williams llega, por tanto, en un momento dulce tanto profesional como personal. Las imágenes de ambos disfrutando de un paseo madrileño, riendo y mostrándose cómplices, han sido recibidas con sorpresa y entusiasmo por los seguidores del corazón.

De momento, ni Alejandra ni Jesse han hecho declaraciones públicas, y se espera que mantengan cierta discreción. Sin embargo, su próxima aparición conjunta podría darse en las presentaciones de 'Hotel Costiera', que se estrena el 24 de septiembre. Habrá que estar atentos a si deciden posar juntos en la alfombra roja o si prefieren mantener la discreción.