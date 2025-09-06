Alberto Herrera y Blanca Llandres van a ser padres: «El mayor regalo que nos ha hecho la vida»

No dejan de llegar las buenas noticias para la familia Herrera. Tras anunciar la fecha de su boda, el periodista Alberto Herrera, hijo del comunicador Carlos Herrera, va a ser padre por primera vez, una noticia que llegó semanas después de que tanto él como su prometida, Blanca Llandres, anunciaran su boda para el 18 de octubre en Sanlúcar de Barrameda.

Así lo ha comunicado la novia de Alberto Herrera en su perfil de Instagram, donde ha escrito: «El mayor regalo que nos ha hecho la vida». Junto al texto aparecía una fotografía que ha dejado entrever lo que espera la pareja.

Boda y bebé. Así, casi sin poder respirar, Alberto Herrera y Blanca Llandres afrontarán en los próximos meses una etapa muy especial de sus vidas mientras Carlos Herrera aguarda la llegada de su primer nieto. Un acontecimiento que ha despertado gran expectación entre quienes quieren a la familia, incluyendo allegados, amigos, compañeros de profesión y fans de la pareja. Carlos Herrera una de las voces más influyentes y seguidas de la radio española. Ahora suma una nueva faceta a su vida, y esa es la de ser abuelo. Un estreno a lo grande.

La boda, este otoño

Las reacciones en redes sociales se han sucedido y los seguidores de la pareja han escrito numerosos mensajes de felicitación tanto para Alberto Herrera como para Blanca con el fin de celebrar junto a ellos la llegada de esta nueva etapa con boda y bebé en camino.

Aunque todavía no se conocen demasiados detalles del enlace entre Alberto Herrera y Blanca Llandres, ya se han filtrado algunas cosas, como la fecha y la iglesia donde el locutor radiofónico y la psicóloga de recursos humanos se convertirán en marido y mujer.

«Un fin de semana para recordar el resto de nuestras vidas», decía la futura mujer del periodista para anunciar hace unas semanas el enlace de este otoño. La pedida de mano tenía lugar durante una romántica escapada a la Toscana, cuando ambos cumplían un año y medio saliendo juntos, si bien ya se conocían desde hace tiempo.

Pequeñas celebraciones

El hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero y la prima de Lourdes Montes se casarán el próximo 18 de octubre en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda y desean un festejo informal y nada encorsetado. También se sabe que la iglesia que han elegido para el enlace es la de Santo Domingo, que perteneció a un antiguo convento dominico fundado en la primera mitad del siglo XVI por el V duque de Medina Sidonia.

Lo que no está claro aún es dónde celebraran los novios el banquete de celebración, ya que están a la espera de conocer el número final de invitados a una boda que probablemente no sea tan multitudinaria como muchos podrían imaginar. Según ha publicado 'El Español', la joven pareja está optando por realizar «pequeñas celebraciones de verano» junto a sus amigos y familiares antes de la boda.