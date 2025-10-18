Alberto Herrera y Blanca Llandres sellan su amor en Sanlúcar de Barrameda: una boda íntima, emotiva y con acento familiar

Sanlúcar de Barrameda ha sido el escenario de una de las bodas más esperadas de otoño. Alberto Herrera, hijo de los periodistas Carlos Herrera y Mariló Montero, se ha dado el 'sí, quiero' con su pareja, Blanca Llandres, en una ceremonia cargada de tradición ... y elegancia.

El enlace se llevó a cabo en la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad, donde los recién casados reunieron a sus familiares y amigos para sellar su historia de amor. Blanca llegó del brazo de su padrino, visiblemente emocionada luciendo un vestido de Nicolás Montenegro y un ramo en tonos morados y granates. En tanto, Alberto llegó al altar acompañado de su madre y madrina, Mariló Montero, quien no pudo evitar la emoción al ver a su hijo dar este paso tan importante en su vida.

Entre los asistentes más esperados se encontraba el padre del novio, Carlos Herrera, que llegó acompañado de su mujer, Pepa Gea. «He hablado con él, no lo he notado muy nervioso», compartió el periodista con la prensa, quien además no escatimó en elogios hacia su nuera: «Blanca es una maravillosa persona, se han juntado dos buenas personas. Y vamos a esperar que el que nazca sea también muy buena persona», dijo, refiriéndose al primer hijo del matrimonio, que está en camino.

Otros de los invitados a la ceremonia fueron José Manuel Soto y su mujer, Pilar Parejo y las primas de Blanca, Lourdes y Sibi Montes, que derrocharon estilo y simpatía a su llegada. También acudieron amigos de los padres del novio, como Goyo González y su esposa, Sara García, grandes compañeros de los años televisivos de Mariló Montero y Carlos Herrera junto al recordado Jesús Hermida.

Lourdes Montes GTRES

Alberto Herrera y Blanca Llandres GTRES

Carlos Herrera y Pepa Gea GTRES

Tras la ceremonia, los recién casados y sus invitados se desplazaron a la Finca Marbella, propiedad de Teresa de la Cierva, donde tuvo lugar el banquete y la posterior fiesta. Un entorno cuidado al detalle, con una ambientación que mezclaba lo clásico y lo campestre, en una jornada en la que se respiraba felicidad, cariño y muchas ganas de celebrar.

El enlace de Alberto Herrera y Blanca Llandres ha unido dos familias muy queridas y ha dejado imágenes para el recuerdo: la emoción de los padres, el brillo de la novia y la complicidad de una pareja que comienza su nueva etapa con la misma serenidad con la que pronunciaron su «sí, quiero».