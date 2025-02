Quién es Akeem Morris, la nueva ilusión de Madonna 37 años menor que ella

Madonna (65 años), la icónica estrella del pop, vuelve a acaparar titulares no solo por su música, sino por su vida amorosa, esta vez con un nuevo y joven amor: Akeem Morris, un futbolista de origen jamaiquino que, con tan solo 28 años, ha capturado el corazón de la diva. Con una diferencia de edad de 37 años, esta relación ha despertado la curiosidad y fascinación de sus seguidores y medios de comunicación de todo el mundo.

La relación entre Madonna y Akeem no es completamente nueva. Los dos fueron vistos juntos por primera vez en agosto de 2022 durante una sesión fotográfica para la revista Paper, en la que ambos participaron. Aunque en ese momento solo se trataba de un encuentro profesional, la química entre ellos fue innegable. Sin embargo, no se les volvió a ver juntos hasta el pasado 4 de julio de 2024, cuando la cantante sorprendió a sus fans publicando una serie de imágenes en Instagram, en las que se la veía disfrutando del Día de la Independencia de los Estados Unidos junto a Morris. Las imágenes, que incluían una sensual fotografía de ambos en la cama, no dejaron lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación.

Pocos días después, los rumores de romance fueron confirmados cuando la pareja fue fotografiada paseando de la mano por las pintorescas calles de Portofino, Italia. Este avistamiento se produjo apenas unos días antes del 66º cumpleaños de Madonna, quien, según la prensa local italiana, tiene planeado celebrar en una lujosa propiedad privada perteneciente a Dolce & Gabbana, y Akeem estará a su lado para la ocasión.

Akeem Morris, nacido el 2 de mayo de 1996 en Jamaica, se mudó a Nueva York en su juventud, donde se destacó tanto en lo académico como en lo deportivo. Con una licenciatura en Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Stony Brook, Morris también mostró un gran talento en el fútbol, llegando a jugar como delantero para el equipo Oyster Bay United FC, aunque su carrera deportiva no parece haber alcanzado un nivel profesional destacado.

La relación entre Madonna y Morris ha sido motivo de polémica, especialmente tras el reciente video de TikTok publicado por la exnovia del futbolista, Reagan Rice, quien no dudó en expresar su frustración por la nueva pareja. A pesar de las críticas, Madonna parece estar disfrutando de esta nueva etapa en su vida, compartiendo su alegría con sus seguidores y documentando su recuperación después de la grave infección bacteriana que la llevó a estar hospitalizada en junio de 2023.

En sus redes sociales, la artista agradeció a Dios por su «milagrosa recuperación» y expresó su entusiasmo por lo que considera un renacimiento personal. «La vida es bella», escribió en un mensaje cargado de emoción, destacando que, a pesar de los desafíos, ha tenido un año increíble lleno de bendiciones.

Con su 66º cumpleaños a la vuelta de la esquina, parece que Madonna está lista para celebrar en grande, con su nuevo amor Akeem Morris a su lado, desafiando una vez más las convenciones y recordándole al mundo por qué sigue siendo la Reina del Pop.

