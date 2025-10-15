Suscribete a
Aislada y rodeada de mentiras: así celebra Sarah Ferguson su 66 cumpleaños

La exmujer del Príncipe Andrés se ha visto inmersa en la polémica por sus mensajes con Jeffrey Epstein

Seis ONG británicas expulsan de su patronato a Sarah Ferguson después de salir a la luz su amistad con Jeffrey Epstein

Sarah Ferguson
Sarah Ferguson GTRES
Marina Ortiz Cortés

Este miércoles Sarah Ferguson cumple 66 años en uno de los peores momentos de su vida. Recibe su nueva vuelta al sol rodeada de polémica, con su imagen por los suelos y sin un solo aliado conocido más allá de su exmarido, el ... Príncipe Andrés, que también ha sido apartado de la familia y la sociedad. Y eso que hace unos meses, antes de los últimos acontecimientos, ya había dicho que atravesaba una época especialmente mala tras su doble diagnóstico de cáncer.

