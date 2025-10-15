Aislada y rodeada de mentiras: así celebra Sarah Ferguson su 66 cumpleaños

Este miércoles Sarah Ferguson cumple 66 años en uno de los peores momentos de su vida. Recibe su nueva vuelta al sol rodeada de polémica, con su imagen por los suelos y sin un solo aliado conocido más allá de su exmarido, el ... Príncipe Andrés, que también ha sido apartado de la familia y la sociedad. Y eso que hace unos meses, antes de los últimos acontecimientos, ya había dicho que atravesaba una época especialmente mala tras su doble diagnóstico de cáncer.

Hace menos de un mes se publicó en varios medios británicos un correo electrónico que Sarah Ferguson envió a Jeffrey Epstein en abril de 2011. Fue una vez condenado por prostitución de menores, y después de haber asegurado en una entrevista que se arrepentía de haber aceptado dinero suyo para pagar una deuda y que ya no tenía contacto con él. En este mensaje le calificaba como «fiel amigo, generoso y supremo para mí y mi familia», además de pedirle disculpas.

Es decir, aquellas declaraciones distanciándose de Epstein habían sido solo para cubrirse las espaldas porque contradecían su postura pública. Al salir publicado ese email, un total de siete organizaciones benéficas han renunciado a Sarah Ferguson como su patrona o embajadora. Entre ellos Julia's House, un hospicio para niños; The Teenage Cancer Trust, que apoya y atiende a jóvenes con esta enfermedad; o Children's Literacy Charity, que se dedica a ayudar a jóvenes con dificultades de aprendizaje. Y no solo los relacionados con los más jóvenes han querido distanciarse: también The British Heart Foundation o National Foundation for Retired Service Animals han cortado los lazos con la Duquesa de York.

Un representante de Sarah se pronunció, después de que se conociera el email, asegurando que aquel mensaje era para evitar que le demandara por difamación. «Se le dio consejo a la Duquesa para que intentara calmar a Epstein y sus amenazas», especificó un portavoz, asegurando que la mujer del Príncipe Andrés aún quería mantenerse alejada del empresario. Según el 'Daily Mail', habría recibido una «escalofriante llamada» de Epstein, «amenazante y sucia» en donde le amenazaba con «destruir a la familia York». Sin embargo, esta explicación no ha servido y su situación no hace más que empeorar.

El fantasma de que puede haber más comunicaciones entre 2011 y 2019 -cuando Epstein se suicidó, supuestamente, en prisión- no se esfuma. Ante este miedo de que nuevos mensajes salgan a la luz, la solución evidente parece aislarla, como si fuera una infección.

Sarah Ferguson gtres

Recientemente los medios británicos informaron de que ni el Príncipe Andrés ni su exmujer, Sarah, están invitados este año a pasar las navidades en Sandringham con el resto de la Familia Real británica. El pasado año el hermano de Carlos III ya había sido rechazado en este típico encuentro, y aunque la Duquesa de York habría podido acudir había preferido no hacerlo. Ahora ninguno de los dos podrá formar parte de las celebraciones, a las que sí pueden acudir sus hijas Beatriz y Eugenia.

Según los expertos, este escándalo supone la última gota en el vaso de Sarah Ferguson. Con esta filtración se ve definitivamente excluida del círculo más exclusivo de la Familia Real británica y tendrá que hacer su propia penitencia para volver a aparecer en público. «La Duquesa ha vuelto muchas veces. Esta vez probablemente tenga que hacer lo que nunca ha hecho antes y mantener perfil bajo un tiempo», asegura la biógrafa real Ingrid Seward a 'The i Paper'. Pero no será fácil: «Fergie es la prueba de que cuando a la realeza se les quitan los deberes lo que quedan son pijos consentidos», titulaba un artículo de opinión de 'The Telegraph' hace solo unas semanas.

En el mismo se referencia una historia que recuerda el antiguo cocinero de Isabel II a Andrew Lownie para el libro 'Entitled: The Rise and Fall of the House of York': «La Reina Isabel nunca tenía nada malo que decir de nadie, excepto de la Duquesa de York. Pensaba que Sarah era una oportunista y directamente una mentirosa. Solía bromear con su mote, la 'Duquesa de Pork' (de cerdo), a quien consideraba una vergüenza para la familia», cuenta el libro. Porque sin duda no es la primera vez que la Duquesa de York se ha enfrentado a la polémica. Ni a las críticas.

As we mourn a year on, we also celebrate the wonderful times we shared with Her Late Majesty the Queen. She entrusted me with the care of her corgis Sandy and Muick and I am delighted to say they are thriving. pic.twitter.com/xlrXIDe53E — Sarah Ferguson (Fergie) (@SarahTheDuchess) September 8, 2023

Especialmente polémica fue, por ejemplo, su portada con John Bryan, el que era su pareja solo unos meses después de romper su relación con el Príncipe Andrés en 1992. En la imagen aparecía en 'topless' sobre una tumbona mientras el asesor financiero le chupaba un dedo del pie. Fue gracias a este tipo de escándalos que se pasó 30 años sin acudir a las navidades de Sandringham, a las que volvió por primera vez en 2023 para acudir nunca más.

Su doble diagnóstico de cáncer en 2023, sus declaraciones sobre cómo su salud mental se vio afectada por los ataques de la prensa, su intento de compararse y acercarse a la figura de Diana y su estrategia mediática al adoptar los corgis de la Reina Isabel II surtieron efecto para ganar algo de aprobación pública. Incluso aunque en privado la monarca hablara con crudeza sobre su exnuera, ella aseguraba que cuando los perros llegaban ladrando por la mañana pensaba en la fallecida con cariño. Todo antes de lanzar un proyecto en el que seguía los pasos de Meghan Markle, la publicación de 'Flora and Fern: Wonder in the Woods', un cuento infantil ilustrado. Pero toda esa imagen que había conseguido labrar en los últimos años se ha difuminado ahora inevitablemente y ni siquiera aparece en el top 20 de los 'royals' más populares, ranking en el que el Príncipe Andrés aparece en el puesto número 19.