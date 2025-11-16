Suscribete a
Eulalia, la ahijada del Rey Juan Carlos que hará su debut en sociedad en París

Hija de Álvaro de Orleans-Borbón, formará parte del selecto grupo de debutantes que se presenta este mes en la capital francesa

Eulalia de Orleans-Borbón
Eulalia de Orleans-Borbón GTRES
Marina Ortiz Cortés

Este 29 de noviembre se celebra el Baile de Debutantes de París, uno de los eventos más prestigiosos y exclusivos del mundo. Cada año la organizadora, Ophélie Renouard, selecciona a algunas de las jóvenes más impresionantes del mundo, rebuscando en todos los continentes, ... para ser presentadas en sociedad. Entre las chicas hay hijas de aristócratas, de 'royals' de países con y sin monarquía, de la élite económica y cultural, de deportistas de éxito... en definitiva, la flor y nata de la sociedad internacional. Y este año hay una potencial estrella que ya brilla con luz propia y que ha sido presentada como española: se llama Eulalia de Orleans-Borbón.

