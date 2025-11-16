Eulalia, la ahijada del Rey Juan Carlos que hará su debut en sociedad en París

Este 29 de noviembre se celebra el Baile de Debutantes de París, uno de los eventos más prestigiosos y exclusivos del mundo. Cada año la organizadora, Ophélie Renouard, selecciona a algunas de las jóvenes más impresionantes del mundo, rebuscando en todos los continentes, ... para ser presentadas en sociedad. Entre las chicas hay hijas de aristócratas, de 'royals' de países con y sin monarquía, de la élite económica y cultural, de deportistas de éxito... en definitiva, la flor y nata de la sociedad internacional. Y este año hay una potencial estrella que ya brilla con luz propia y que ha sido presentada como española: se llama Eulalia de Orleans-Borbón.

Es ahijada del Rey Juan Carlos y se codea con deportistas de la Fórmula 1 o el Príncipe Alberto de Mónaco, así que el lujo y la alta sociedad no son extraños para ella. Eulalia es hija de Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano del emérito, y Antonella Rendina, de una prestigiosa familia de empresarios italiana. Nació en Roma hace 19 años y ha crecido en Mónaco, donde en 2024 hizo su debut particular en el Baile de la Rosa del brazo de Carlos-Enrique de Lobkowicz y acompañada de su madre.

En cosa de dos años, y sobre todo tras cumplir la mayoría de edad en 2024, Eulalia se ha convertido en una potencial 'influencer', puesto que ya suma 12.200 seguidores y subiendo. Por supuesto acudir al Baile de Debutantes, vestida de Tony Ward y potencialmente con una de las tiaras que V Muse Jewellry presta cada año a las jóvenes que se presentan en sociedad, servirá para aumentar su alcance.

Eulalia no parece planear -al menos por el momento- vivir de sus redes sociales. La joven está estudiando economía y finanzas en St Andrews, la universidad escocesa donde se enamoraron los Príncipes de Gales, y de la que ella se quedó encandilada cuando tenía solo 16 años y acudió a un programa educativo de verano, tal y como ella misma contó en una entrevista con la revista francesa 'Point de Vue'. Allí disfruta de algunas de sus pasiones como son el golf o algo tan sencillo como observar el paisaje cambiante a través de las estaciones.

Y cuando llegan las vacaciones Eulalia escoge entre volver a casa en Mónaco, bañarse en historia en Roma, pasearse por Canarias y aprovechar el buen tiempo o disfrutar de los lujos invernales de Gstaad. No hay destino que se le resista. Una chica viajera como lo fue su tatarabuela, de quien toma el nombre, Eulalia de Borbón. La última hija de Isabel II, conocida por sus escándalos y exiliada de España por su sobrino Alfonso XIII, publicó libros y memorias de sus viajes que fueron considerados como demasiado feministas para la época. Falleció en Irún en 1958, donde vivió los últimos años de su vida con el beneplácito de Francisco Franco, que incluso le ofreció ciertos privilegios como una pensión vitalicia y un chófer.

Aunque Eulalia no ha vivido en España, para Le Bal des Débutantes de Francia es española. Así lo dicta su posición familiar, que la emparenta directamente con la Familia Real española, y que supone su presencia en actos como el 86 cumpleaños del Rey Juan Carlos en Abu Dabi. Lo compartió ella misma unos días después de la cita, publicando las fotografías que se incluían en la revista '¡Hola!' y en las que ella aparecía de soslayo, sentada junto a los nietos del emérito. «Cumpleaños de Su Majestad Don Juan Carlos I, mi padrino muy orgullosa de haber estado ahí», compartía.

Eso sí, la relación con los nietos del Rey Juan Carlos no es cercana, puesto que Eulalia no sigue a ninguno de ellos en sus redes sociales. Ni siquiera a Victoria Federica Marichalar, aunque sí tiene entre sus seguidos a Eugenia de Borbón, la hija de Luis Alfonso de Borbón.

Precisamente, Eulalia sigue los pasos de Eugenia de Borbón, que formó parte del baile el pasado año. Pero no será la única aristócrata de la edición: ya se ha confirmado la participación de Araminta Spencer-Churchill, hija del 12º Duque de Marlborough; y de otras dos Orleans: Almudena Dailly, hija de Adélaïde de Orleans, nieta a su vez del conde de París y de Isabel De Orléans-Braganza; e Isabelle de Orleans, hija de Carlos Luis de Orleans. Echando atrás en el árbol genealógico su conexión está en Luis Felipe I de Orleans, último rey de los franceses (sin contar con Napoleón III, claro).

El evento, que se celebra en el hotel Shangri-La de París, cuenta no solo con debutantes, también con sus prestigiosas familias y con ‘cavaliers’ que las acompañan. A Eulalia le acompañará Albert Windsor, primo de Carlos III y futuro Duque de Kent, aunque excluido de la línea de sucesión porque su padre se convirtió al catolicismo.

El pasado año la estrella sorpresa fue Apple, la hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, que se descubrió el mismo día del baile. El anterior la joven Lara Cosima, hija del director y aristócrata Florian Henckel von Donnersmarck, se hizo tremendamente viral con su diseño de Gaultier. ¿Será Eulalia la protagonista absoluta de este año?