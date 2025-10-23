Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El exgerente del PSOE se niega a declarar en la comisión de investigación del caso Koldo

La advertencia de Andy, dispuesto a contarlo todo: «Os vais a enterar de muchas cosas»

El cantante, exmiembro del dúo musical 'Andy y Lucas' asegura que las polémicas en torno a ellos le están «afectando para mal»

La ruptura de Andy y Lucas pasa a otro nivel: una infidelidad, una agresión y muchas deudas

Andy y Lucas durante su último concierto
Andy y Lucas durante su último concierto gtres
Rocío F. de Buján

Rocío F. de Buján

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La separación profesional del dúo Andy y Lucas, tras más de veinte años de carrera conjunta, se ha visto empañada por un sinfín de informaciones y testimonios contradictorios sobre una supuesta mala relación entre sus dos miembros. Desde que se celebrase su último ... concierto conjunto, el pasado 10 de octubre de 2025 en el Palacio Vistalegre como cierre de su gira de despedida, 'Nuestros últimos acordes', los dos cantantes han tomado caminos completamente diferentes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app