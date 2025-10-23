La advertencia de Andy, dispuesto a contarlo todo: «Os vais a enterar de muchas cosas»

La separación profesional del dúo Andy y Lucas, tras más de veinte años de carrera conjunta, se ha visto empañada por un sinfín de informaciones y testimonios contradictorios sobre una supuesta mala relación entre sus dos miembros. Desde que se celebrase su último ... concierto conjunto, el pasado 10 de octubre de 2025 en el Palacio Vistalegre como cierre de su gira de despedida, 'Nuestros últimos acordes', los dos cantantes han tomado caminos completamente diferentes.

Por una parte, Andy ha anunciado su primer single en solitario, 'Marioneta', que presentará el próximo 10 de noviembre en el Teatro Infanta Isabel de Madrid con motivo de los Premios Latino, una cita muy especial para él porque cerrará una etapa como grupo para empezar una nueva. Un día muy especial en el que también recibirá un premio a su trayectoria como «una de las voces más icónicas», tal y como informaron desde la organización del evento. «Hoy rendimos homenaje a una de las voces más queridas y reconocibles del pop en español. Andy», contaron a través de sus redes sociales desde los Premios Latino, que organiza la Academia Hispanoamericana de la Música.

Por otra parte, Lucas ha decidido mantenerse al margen de la polémica con su excompañero, refugiándose en el apoyo de su familia. Y desde que se celebrase su último concierto no se le ha vuelto a ver.

Ahora parece que el protagonista es Andy. Y parece que la historia continúa. Tal y como afirmó el propio cantante a los micrófonos de 'Y ahora Sonsoles', «en noviembre os vais a enterar de muchas cosas», advirtió en referencia a las noticias que han surgido sobre que Andy podría no haber recibido todo el dinero que le pertenece. «Si Lucas se retiraba, yo no me iba a quedar en mi casa», explicó sobre el final de su dúo musical. Y sobre las polémicas que están surgiendo en los últimos meses, confesó que «le están afectando para mal»: «Yo no quiero problemas, lo que quiero es hacer música. Antes estábamos bien. Hacíamos música, que es lo que me gusta, y gracias a Dios he podido vivir de ello. Cuando esté todo a punto os contestaré todo lo que tenga que contestar», sentenció.

Habrá que esperar a noviembre para saber si Andy se sentará o no en un plató de televisión para contar su versión sobre todos los entresijos que han ido saliendo en relación a la polémica relación con su excompañero.