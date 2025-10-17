Adiós a Rodríguez Menéndez, el «abogado del diablo» que sedujo a Mila Ximénez, Nuria Bermúdez o Sonia Moldes

Suscribete a
Ha fallecido a los 75 años en el mismo día de su cumpleaños por una larga enfermedad

Durante su vida, nunca pareció importarle asumir el papel de villano y fue habitual de los programas del corazón

Antonio David Flores y Rodríguez Menéndez, en una imagen de 2001. GTRES

A.B. Buendía

El polémico abogado José Emilio Rodríguez Menéndez ha fallecido a los 75 años en la noche de este jueves, 16 de octubre, y lo ha hecho precisamente el día de su cumpleaños. Llevaba una semana ingresado en el Hospital Central de la Cruz Roja ... San José y Santa Adela de Madrid después de que los médicos comunicaran a su familia que ya no podían hacer nada por salvar su vida. Adiós al «abogado del diablo», como él mismo se presentaba a clientes como 'el Dioni' o 'la Dulce Neus'. O a celebridades como Mila Ximénez, Nuria Bermúdez o Sonia Moldes, a las que sedujo con sus peculiares artes.

