Adiós a Rodríguez Menéndez, el «abogado del diablo» que sedujo a Mila Ximénez, Nuria Bermúdez o Sonia Moldes

El polémico abogado José Emilio Rodríguez Menéndez ha fallecido a los 75 años en la noche de este jueves, 16 de octubre, y lo ha hecho precisamente el día de su cumpleaños. Llevaba una semana ingresado en el Hospital Central de la Cruz Roja ... San José y Santa Adela de Madrid después de que los médicos comunicaran a su familia que ya no podían hacer nada por salvar su vida. Adiós al «abogado del diablo», como él mismo se presentaba a clientes como 'el Dioni' o 'la Dulce Neus'. O a celebridades como Mila Ximénez, Nuria Bermúdez o Sonia Moldes, a las que sedujo con sus peculiares artes.

Quizá no sea demasiado apropiado hablar de 'una vida de película', pues Rodríguez Menéndez siempre asumió su papel de villano con gusto, pero lo cierto es que hubo un tiempo en el que el peculiar letrado estaba en todas las salsas y platós de televisión siempre que hubiera que tratar algún tema turbio de cualquier índole, ya fueran atracos, fugas, amores o vídeos sexuales.

A partir de los 80, y durante tres décadas, se consolidaría como una de las figuras más mediáticas del país en el ámbito de la abogacía y los medios de comunicación. «Era alguien que tenía atemorizadas a muchas personas con chantajes y vídeos personales, era una persona que demostraba no tener ningún tipo de escrúpulos», relataría una vez Rocío Carrasco. «Empecé a vivir con miedo, yo miraba el coche cada mañana antes de montarme, no sabíamos lo que nos podía pasar», añadiría. Porque él llevó a Antonio David Flores durante el bélico divorcio.

Del Dioni a Antonio David Flores

Qué decir de sus representados. Fue el defensor, por ejemplo, de la 'Dulce Neus', la mujer que orquestó el asesinato de su marido a mano de una de sus hijas. También defendió a dos de los policías acusados de la desaparición de Santi Corella 'el Nani,' y también llevó a 'el Dioni', aquel hombre de compleja mirada que el 28 de julio de 1989 robó un furgón cargado con 298 millones de pesetas (casi 1,8 millones de euros).

Su notoriedad pública se vio decisivamente amplificada al tener como clientes a Antonio David Flores o Ángel Cristo. O cómo olvidar aquel episodio de 1999, cuando su tercera mujer, Laura Fernánez, encargó su asesinato dentro de un caso en el que la narración de sucesos resultó completamente estrafalaria y desquiciada.

Eran tiempos en los que cualquiera con mucha influencia y poca timidez podía fabricar historias que luego mezclaba con su vida hasta crear un relato en el que era difícil discernir la realidad de la ficción. Por ejemplo, Rodríguez Menéndez aseguró tener un romance con Nuria Bermúdez y dijo que se casaría con ella, aunque luego se demostró que todo era un montaje. También se relacionó –o se hizo relacionar- con Mila Ximénez, Sonia Moldes o Malena Gracia. El cielo era el límite.

Difamaciones, fugas y aquel 'Sálvame Deluxe'

La influencia de Rodríguez Menéndez abarcó muy diferentes ámbitos y, por ejemplo, controló el diario 'Ya', al que llevó a su desaparición dejando a deber montañas de dinero a sus trabajadores y proveedores. En este periódico llevó en portada a Antonio Anglés, el asesino de las niñas de Alcácer, quien se encontraba en paradero desconocido. Aseguraba tener una entrevista con el criminal, pero luego se demostró que era fake.

Después lanzó la revista 'Dígame', de inequívoca filosofía difamadora, muchas veces hasta el disparate. Antonio David Flores trabajó en ella –y esto es completamente cierto- como subdirector. Desde este foro, acusó a famosas de ejercer la prostitución, calificó como pederastas a unos cuantos y habló de acoso sin rubor. En uno de esos reportajes, un periodista grabó a Malena Gracia ejerciendo la prostitución y en portada apareció un fotograma del vídeo. En noviembre del año 2000, la revista fuera secuestrada y finalmente cerró.

Era inevitable que llegaran los problemas con la justicia, las condenas y las fugas a países extranjeros. Regresó de nuevo en España en 2014, una vez que todo había prescrito, y fue entonces cuando protagonizó un show que quienes lo vieron ya nunca fueron capaces de olvidar. Aquella inenarrable entrevista en 'Sálvame Deluxe' en la que llamó «alcohólica» a Mila Ximénez, «ninfómana» a Lydia Lozano o «princesa de los cuernos» a Belén Esteban. Un extraño y polémico pedazo de España que el ya fallecido Rodríguez Menéndez contribuyó a pintar.