Adiós a Laia y ¿hola a Merche? Risto Mejide podría tener un nuevo amor

Risto Mejide (50 años) no tiene problema en pasar página. Después de la crisis y ruptura con Laia Grassi, la experta en Inteligencia Artificial con quien había confirmado su relación durante una entrevista hace solo cuatro meses, el presentador parece tener un nuevo ... amor.

Lo ha contado Javi de Hoyos, que asegura que el que fuera jurado de 'Operación Triunfo' está de nuevo ilusionado con una joven llamada Mercedes Torre Couso, nuevamente bastante más joven que él. Habría sido ella misma quien habría compartido las imágenes que confirmarían su romance, aunque poco después de que saltara la bomba informativa se habría arrepentido.

Ella es asturiana, estudió historia del arte en la Universidad de Oviedo entre 2012 y 2016, por lo que podría tener entorno a los 30 años, trabaja en soporte comercial y tenía su cuenta abierta al público con poco más de mil seguidores. Quizás por eso pensó que podía publicar un 'story' sin que nadie se diera cuenta: en él aparecía como copiloto en un coche que recorre las carreteras de lo que parece Asturias. Cogida de su mano está la mano de un hombre que, además, le hace un gesto en la pierna desnuda de lo más cariñoso. Aunque pudiera pasar totalmente desapercibida, tiene un detalle inconfundible, la imagen.

Una pulsera dorada donde se puede leer el nombre de Risto, la misma que se puede ver en la mayoría de las fotografías del presentador, y acompañada de otro brazalete que se le ha visto llevar en los últimos días en su programa. Es decir, el conductor del coche era inequivocablemente el presentador de 'Todo es mentira' pasando unos días en el norte junto a su nuevo amor, la anónima Merche. Ante la rapidez de sus seguidores, la joven cerró su cuenta al público para intentar evitar que más gente viera sus publicaciones.

Sin embargo, ya era tarde porque el conocido presentador y creador de contenido había hecho captura de pantalla no solo al vídeo que compartió en 'stories' sino también a varias de sus publicaciones recientes. Curiosamente, Risto Mejide no parece seguir a Merche, ni ella parece haberle dado a 'me gusta' a sus últimas fotografías publicadas. Sin embargo, el vídeo que compartió la joven parece bastante claro y los comentarios que responden a Javi de Hoyos lo tienen claro. «Cambia de modelo como de móvil», dice una persona. «Son todas iguales», dice otra. «La próxima novia de Risto aún no ha nacido», añade con dureza un tercero usuario de las redes sociales.