Adiós Hollywood, hola Europa: Robin Wright, Ellen DeGeneres, Amber Heard y más estrellas abandonan el sueño americano

Hollywood se ha hartado de Hollywood. Hace tiempo que se proclama que el sueño americano se ha ido, si es que este existió alguna vez. Cada vez son más las celebridades estadounidenses que deciden emprender su éxodo voluntario en busca de cosas que su país ya no les ofrece. Ocurrió con Ellen DeGeneres, Richard Gere o Amber Heard, y la última ha sido Robin Wright, quien ha proclamado que «América es un espectáculo de mierda».

El boom estalló con la reelección de Donald Trump y muchas estrellas alegaron preocupaciones políticas y el deseo de un nuevo comienzo como anhelos que alentaban el viaje. Con nombres notables como Cardi B, Billie Eilish y Stephen King expresaron su decepción al tiempo que crecía la lista creciente de artistas, actores y músicos buscaban cruzar el Atlántico. Pero no solo eras las convicciones políticas las que estaban detrás del deseo de éxodo. Hay un poco de todo...

La actriz America Ferrera, conocida por 'Betty la fea', está considerando mudarse al Reino Unido. Según el 'Daily Mail', planea mantener su carrera mientras ofrece a sus hijos «las mejores oportunidades» en el extranjero. Ha sido muy crítica con Trump. Dicen que se ha comprado en secreto una casa en el suroeste de Londres y que pasa allí varias temporadas.

Ellen DeGeneres

Quien sí se sabe con certeza que está viviendo en Reino Unido es Ellen DeGeneres. Pocas celebridades se han expresado con más rotundidad sobre su rechazo a Donald Trump, en particular por sus políticas y pensamientos en relación con la comunidad LGBTQ+. Compró una casa en Cotswolds y allí vive con su mujer, Portia de Rossi. «Nos mudamos aquí en noviembre, que no era la época ideal, pero vi nieve por primera vez en mi vida. Nos encanta este lugar. Portia trajo sus caballos en avión, tengo gallinas y tuvimos ovejas durante unas dos semanas», dijo.

Robin Wright

Robin Wright ha alquilado una casa en la costa inglesa junto a su novio, el arquitecto Henru Smith. En su caso, estana harta del estilo de vida de Los Ángeles, su ruido y su estrés. «Me encanta estar en este país. Aquí hay una gran libertad. La gente es tan amable. Viven. No están en el coche en medio del tráfico, en pánico por una llamada, comiendo un sándwich. Eso es la mayor parte de Estados Unidos. Todo es prisa, competencia y velocidad», ha dicho.

Minnie Driver

La actriz Minnie Driver pasó casi tres décadas en Los Ángeles y regresó recientemente al Reino Unido. Driver compartió su experiencia: «En California, una se siente poco protegida. ¿Pero es mejor vivir en una burbuja? ¿Debería huir del peligro o debería regresar y ayudar?». Hablaba de la necesidad de movilizarse en busca de la recuperación de unas libertades y seguridad que a su juicio ya no existen en Estados Unidos.

Amber Heard

El caso de Amber Heard es diferente. Se mudó a Madrid después de todo el ruido que generó su mediático litigio con Johnny Depp, su exmarido. No soportaba la presión de la prensa y en un viaje de huida se enamoró de la capital de España. Vive en el exclusivo barrio de El Viso y se la ve paseando de lo más normal mientras compra pan y se toma un café. También dicen que tiene novio.

Richard Gere

Richard Gere también cambió Hollywood por Madrid. Primero, por corazón, y luego por convicción. Está completamente enamorada de Alejandra Silva y con ella se ha instalado en Madrid. Y luego ha llegado su amor por el estilo de vida español. «Es toda la experiencia. España es un país muy civilizado, la gente es amable y cordial y experimentas un sentimiento de comunidad», ha apuntado.

Renée Zellweger

La oscarizada Renée Zellweger sale con con el actor británico Ant Anstead, Zellweger -aunque se ha rumoreado una reciente crisis- y en su día se mudó a una casa adosada alquilada valorada en 5 millones de dólares. La pareja pasa cada vez más tiempo en Europa y la actriz solo viaja a Estados Unidos por motivos de trabajo o promoción.

Johnny Depp

Para Johnny Depp, mudarse al Reino Unido formó parte de un viaje personal hacia una vida más tranquila y pacífica. Tras la batalla legal con Amber Heard, se compró una propiedad en Londres, donde disfruta de la pintura, el rock y el ritmo de vida más tranquilo del Reino Unido, considerándolo «un cambio bienvenido frente a las presiones de Hollywood», según dijo 'People'.

Ryan Gosling y Eva Mendes

Ryan Gosling y Eva Mendes se mudaron al Reino Unido en busca de calma, paisajes, paz espiritual y sentimiento de comunidad. Llegaron a odiar el estilo de vida en Hollywood. Eligieron Europa para criar a sus hijos porque piensan que su país no ofrece actualmente los valores que ellos aprecian.