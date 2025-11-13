Suscribete a
Adele se mete a actriz: la cantante debutará en el cine con la película 'Cry to heaven'

Tom Ford será su director, y estará acompañada en el reparto por Ciarán Hinds, Colin Firth y Hunter Schafer entre otros

La cantante Adele
La cantante Adele
Nacho Serrano

«No tengo ningún plan para nueva música, en absoluto», dijo Adele en julio de 2024. «Quiero un gran descanso después de esto, y creo que quiero hacer otras cosas creativas, solo por un tiempo». Y ahora ya sabemos a cuento de qué venía ... eso: la cantante británica se ha metido a actriz, y hará su debut en el cine de la mano del director Tom Ford ('A Single Man, 'Animales nocturnos', etc) en la adaptación de la novela 'Cry to heaven' de Anne Rice (autora de 'Entrevista con el Vampiro') que transcurre en la Italia del siglo XVIII.

