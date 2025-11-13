Adele se mete a actriz: la cantante debutará en el cine con la película 'Cry to heaven'

«No tengo ningún plan para nueva música, en absoluto», dijo Adele en julio de 2024. «Quiero un gran descanso después de esto, y creo que quiero hacer otras cosas creativas, solo por un tiempo». Y ahora ya sabemos a cuento de qué venía ... eso: la cantante británica se ha metido a actriz, y hará su debut en el cine de la mano del director Tom Ford ('A Single Man, 'Animales nocturnos', etc) en la adaptación de la novela 'Cry to heaven' de Anne Rice (autora de 'Entrevista con el Vampiro') que transcurre en la Italia del siglo XVIII.

Adele compartirá reparto con Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Ciarán Hinds, Thandiwe Newton, Colin Firth, Mark Strong, Hunter Schafer, Daryl McCormack, George MacKay, Paul Bettany, Theodore Pellerin, Daryl McCormack, Cassian Bilton, Hauk Hannemann, Daniel Quinn-Toye, Lux Pascal (hermana de Pedro Pascal) y el joven Owen Cooper, la revelación de 'Adolescence'.

El proyecto, que supone la tercera incursión de Ford en la dirección, ya está en fase de preproducción tanto en Londres como en Roma, y el rodaje comenzará en enero con una fecha de estreno prevista para finales de 2026. Ford está autofinanciando la película y planea encontrar un comprador una vez finalizada la producción.

Anteriormente se había rumoreado que Adele debutaría como actriz en 'La muerte y la vida de John F. Donovan' de Xavier Dolan, quien dirigió su videoclip 'Hello', especialmente después de que ella declarara: «Seguro que me criticarán por esto, pero la verdad es que me gustaría actuar después de trabajar con Xavier. Sin duda, participaría en una película suya». Y aunque una de sus canciones apareció en la versión final, la cantante no participó como actriz en el filme, que recibió críticas mayoritariamente negativas.

'Cry to heaven' cuenta la historia de dos hombres, el campesino y maestro castrato Guido Maffero, quien se convierte en estrella de la ópera (aquí empieza a entenderse la importancia de la elección de Adele para el papel), y el noble veneciano Tonio Treschi. A lo largo de sus vidas, sus caminos se cruzan de maneras cada vez más complicadas y escandalosas en una historia sobre identidad, familia, venganza y los límites del talento artístico.

Tom Ford, que ha sido uno de los nombres más importantes de la moda en los últimos años, vendió su marca de moda homónima a Estée Lauder por 2.800 millones de dólares en 2022, antes de anunciar que se despediría de la moda y dedicaría los próximos 20 años de su vida al cine. «Me encantó hacer las dos películas que hice. Fue lo más divertido que he hecho en toda mi vida», declaró a GQ.