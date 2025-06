El actor Scott Wolf solicita una orden de alejamiento contra su exesposa dos semanas después de anunciar su separación

El actor Scott Wolf ha presentado una orden de alejamiento contra Kelley Wolf apenas dos semanas después de anunciar su separación y en medio de su acalorado divorcio que tiene visos de añadir constantes detalles polémicos y escabrosos.

El intérprete, de 57 años, presentó una declaración como parte de su solicitud de orden de alejamiento el martes 24 de junio en Utah, según confirmó la revista 'People'. Su hermano, Michael Wolf, también presentó otra declaración adjunta para corroborar su versión. La propia Kelley ha confirmado que ya tiene en su poder la orden de alejamiento. Los registros de divorcio están sellados en el estado de Utah, donde se presentó la solicitud. Se ha programado una audiencia para el 1 de julio.

La orden de alejamiento contra Kelley se presentó después de que Kelley Wolf ingresara en un hospital de Utah el 13 de junio conducida por las autoridades. El incidente fue grabado en vídeo y posteriormente compartido en su cuenta de Instagram. En una publicación de Instagram compartida el lunes 23 de junio, insistió: «Estoy bien. Soy feliz. Sin enfermedades mentales. Sin adicciones».

Los problemas de Kelley

Una amiga de Kelley Wolf dice que llevaba meses intentando conseguir ayuda antes de que la policía la llevara al hospital. Esta fuente añadió que su humor está intacto después de la retención, una intervención crucial para intentar ayudar a personas consideradas un peligro para sí mismas o para los demás o que tienen una discapacidad grave debido a un trastorno mental, según la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales del estado.

Kelley, de 48 años, también escribió que llamó a servicios ayuda para evitar el suicidio (hace 20 años) y que tenía el corazón destrozado y el cuerpo magullado. Les dijo a sus seguidores: «¿Por fin puedo echarme otra siesta?» antes de añadir que estaba «de vacaciones por primera vez». «En otras palabras: estoy viva. Ya no estoy callada. Y el espectáculo apenas empieza», añadió en un mensaje preocupante.

'People' informó anteriormente que una amiga de Kelley llamó a las autoridades para informar sobre su «crisis de salud mental en aumento» antes de su hospitalización. En el audio de la llamada, la amiga (cuyo nombre fue omitido) solicitó el traslado de un «equipo de salud mental» al Sundance Resort en Sundance, Utah, ciudad donde Kelley se alojaba. Describió su estado como «muy nerviosa» y «muy reacia a buscar ayuda». «No creo que coopere», dijo la amiga. «Llevamos semanas, incluso meses, intentando que busque ayuda».

«Un largo y silencioso camino»

Kelley anunció su separación de Scott después de 21 años juntos el 10 de junio en una publicación de Instagram. «Con gran pesar, Scott y yo avanzamos con la disolución de nuestro matrimonio», escribió. «Este ha sido un largo y silencioso camino para mí, basado en la esperanza, la paciencia y el cuidado de nuestros hijos. Si bien no hablaré públicamente sobre los detalles, me siento tranquila al saber que he hecho todo lo posible para recorrer este camino con integridad y compasión», añadió.

El pasado viernes, Scott Wolf compartió una foto en Instagram donde aparecía junto a sus hijos. «De viaje con mi grupo para siempre», escribió en el pie de foto, añadiendo tres emojis de corazones de diferentes colores.

La imagen mostraba a sus hijos de espaldas mientras caminaban sobre una cinta transportadora en un aeropuerto. Dos se tomaban de la mano mientras otro caminaba delante de los hermanos. El actor tiene tres hijos: su hija Lucy y sus hijos Miller y Jackson, con su exesposa Kelley Wolf. Se conocieron en 2002 y se casaron dos años después.

