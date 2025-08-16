El actor Scott Wolf rompe el silencio en un durísimo alegato contra su exmujer: «Es trágico para todos los involucrados»

Todo comenzó a finales de junio, cuando el actor Scott Wolf presentó una orden de alejamiento contra Kelley Wolf apenas dos semanas después de anunciar su separación. Lo que ha seguido es una escalada de sucesos de imprevisibles consecuencias que incluyó gravísimas acusaciones de la exmujer del intérprete y que ahora han tenido respuesta.

En una declaración exclusiva a 'People', Scott Wolf ha criticado duramente las recientes «acusaciones inquietantes y totalmente falsas» hechas por su exesposa, quien le dijo al actor que planeaba presentar denuncias por presunto abuso psicológico, abuso infantil y poner en peligro a un menor.

Según un acuerdo temporal estipulado el 15 de julio, a Scott se le otorgó la custodia física exclusiva temporal de sus tres hijos y los de Kelley, de 48 años. El actor, de 57 años, ha dicho ahora que su «esperanza es que este capítulo tan difícil de la vida de nuestra familia se mantenga lo más privado posible, si bien teme por «el bienestar» de sus hijos. «Esa siempre será mi prioridad», ha aclarado.

«Una situación increíblemente difícil»

«Existen algunos desafíos importantes que hacen que nuestra situación sea increíblemente difícil y polémica, y es trágico para todos los involucrados. Me informaron de unas acusaciones profundamente perturbadoras y totalmente falsas que mi esposa, de quien estoy separado, hizo sobre mí», ha añadido.

Al parecer, Kelley Wolf no solo se limitó a manifestar por escrito sus intenciones a su exmarido, sino que también realizó una llamada al 911 de la policía el 26 de julio, en la que también reveló idénticos detalles. «Ahora decido hablar y compartir que ella me ha descrito sus planes de 'presentar acusaciones' sobre mí», ha dicho Scott.

«Para proteger a mis hijos, comparto los mensajes de texto que me envió donde describe este plan, para que no haya dudas sobre sus intenciones ni sobre la intención maliciosa detrás de las falsas acusaciones que hizo o planeó para el futuro», ha añadido. En los mensajes, Kelley escribió que «se le aconsejó que hiciera declaraciones que fueran creíbles, aunque no creo que sean ciertas ni se las diría jamás a nadie».

La custodia de los hijos

Kelley agregó: «Cuando me acusaron de todo lo que incluyeron en la orden de alejamiento, me convirtieron en una villana. La única manera de contraatacar es presentar declaraciones que sean iguales o mayores que las suyas». Y explicó que actuaba para «crear más alarma para recuperar a los niños. O al menos recuperar la custodia compartida».

Scott cree que todo forma parte de un plan absurdo que daña a los hijos. «Aunque sus afirmaciones son completamente infundadas e increíblemente peligrosas, lo peor es que son traumáticas para nuestros hijos. Espero que cualquiera que hable públicamente o informe sobre estos temas lo considere antes de difundir más información de una fuente claramente poco fiable y completamente parcial», ha indicado ahora en su respuesta.

‹People' contactó a Kelley para recabar su opinión. «Seré muy clara al decir esto: no creo que Scott [abusara de nuestros hijos]», dijo. «He perdido mi carrera, mi reputación, a mis hijos, mi integridad, mi honor, mi devoción por mi matrimonio. Como madre, literalmente lo he perdido todo menos mi vida. He hecho todo estratégicamente y tengo esperanzas para mis hijos», concluyó.

