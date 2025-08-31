Actor argentino revela que sufrió acoso por parte de una actriz de 'Valeria': «Me destrozó»

El actor Benjamín Alfonso ha roto el silencio sobre una de las etapas más duras de su carrera. Invitado al programa argentino 'Almorzando con Juana', emitido el pasado 24 de agosto, el intérprete de 41 años confesó que durante su participación en el rodaje de 'Valeria', la exitosa ficción de Netflix basada en los libros de Elísabet Benavent, fue víctima de acoso por parte de una compañera de elenco.

«Eso yo no sé hasta dónde puedo contar sin que venga una ola en contra de mi persona», comenzó diciendo, antes de confirmar con un rotundo «sí» que había sufrido acoso. Sus declaraciones sorprendieron a todos en la mesa, ya que hasta ahora nunca había hablado públicamente de aquella experiencia que lo llevó a mudarse a España para incorporarse a un proyecto de gran proyección internacional.

El papel que Alfonso debía interpretar finalmente recayó en Maxi Iglesias. Según relató, tras meses de grabaciones intensas, que incluían numerosas escenas de alto contenido sexual, recibió una llamada inesperada de la producción: «Me dijeron que no había piel con esta persona. Resulta que la quisieron bajar a ella y dijo que el problema era yo y consiguió convencer al resto de las directoras y me bajaron a mí».

El actor aseguró que durante el rodaje se sintió desprotegido en escenas íntimas: «Se cuida mucho a las mujeres, pero al hombre no se lo cuida. Había besos o tocamientos que no estaban pautados en el guion y nadie decía nada». También contó que recibía llamadas a deshoras de parte de su compañera, a pesar de que él mantenía una relación sentimental.

Según contó, la situación lo llevó a un fuerte deterioro personal: «Después de haber aguantado todo, termino de grabar la serie, me llaman y me dicen que no sigo. Eso me destrozó. Bajé 13 kilos, dejé de procesar la comida, alejé a mi pareja, a mis amigos. Me empecé a quedar solo». Reconoció que atravesó una crisis emocional profunda en plena pandemia y que solo ahora, cinco años después, se siente con fuerzas para contarlo.

Alfonso definió al equipo como «ultrafeminista» y confesó haber quedado aislado: «Había un grupo de WhatsApp en el que estaban todas las directoras y actrices, pero yo no estaba. Imagínate si pasara al revés».

Hoy, centrado en nuevos proyectos como la serie 'En el barro', el actor asegura estar en un proceso de sanación tras haber vivido lo que describe como un verdadero «infierno» en silencio debido al contrato de confidencialidad que lo ataba. «Yo por querer sobreponerme tapaba emociones, y eso me hizo daño. Hoy recién me animo a decirlo», concluyó.

