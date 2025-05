El acosador de Jennifer Aniston aparece en el juzgado semidesnudo

Este lunes, mientras una gran parte de celebridades vivían los momentos previos a la gala MET, la actriz Jennifer Aniston (56 años) sufría las consecuencias de compartir públicamente en redes sociales detalles de su vivienda en la exclusiva zona de Bel Air, de Los Ángeles. Al mediodía, la intérprete se encontraba en su casa cuando inesperadamente un individuo irrumpió en su propiedad a la fuerza.

Según informó entonces 'TMZ', un hombre entró en la mansión de la intérprete, valorada en 18,5 millones de euros, atravesando con su coche las puertas de la propiedad con la actriz dentro. Inmediatamente, el equipo de seguridad sacó al conductor temerario del vehículo y le retuvo a punta de pistola hasta la llegada de la Policía de Los Ángeles, que arrestó al asaltante. Tal y como apuntó el portal, la llamada de emergencia a los agentes que patrullaban la zona respondió a un «sospechoso de robo en la residencia que condujo su vehículo contra la puerta». Según fuentes policiales, el conductor detenido fue atendido por una ambulancia tras sufrir lesiones en la espalda que obligaron a su traslado al hospital.

La casa de la actriz no se encuentra conectada directamente con la vía pública, por lo que tras estrellar el vehículo contra la primera puerta de seguridad, el individuo no llegó a alcanzar la mansión ni entró en contacto con Jennifer, que, informan fuentes policiales, no resultó herida. Será por los daños causados y el delito cometido al acceder a la propiedad privada los cargos la razón del procesamiento del sospechoso.

Horas después del suceso se esclarecieron los motivos reales del accidente. El hombre, llamado Jimmy Wayne Carwyle, era un acosador de la actriz, a la que llevaba persiguiendo desde hacía algo más de dos años. Este jueves 8 de mayo, el acusado compadeció en el juzgado por un delito grave de acoso y otro de vandalismo. Apareció semidesnudo, tapado únicamente por una especie de edredón azul y acompañado de su abogada, Toral Malik. De esta forma, el hombre ha dado muestras evidentes de tener problemas de salud mental, por lo que el juez, Keith L. Schwartz, ha pedido una evaluación psiquiátrica para determinar si realmente es competente para enfrentar los cargos de los que se le acusan.

El acosador de Jennifer Aniston afp

Por su parte, la fiscalía ha pedido que el acusado permanezca en prisión para que no pueda acercarse de nuevo a Jennifer Aniston. «No creo que mantenerle lejos de Aniston sea un problema en este momento», ha declarado su abogada. Aunque el juez no le ha dado la razón: «No debe tener ningún contacto con Jennifer Aniston, bajo ninguna condición», ha sentenciado. El proceso finalmente ha quedado aplazado hasta el 22 de mayo, momento en el que se analizará la evaluación psiquiátrica del acusado, en una corte especializada en salud mental.

«El acoso es un delito que puede escalar rápidamente hasta llegar a acciones peligrosas y violentas, amenazando la seguridad de las víctimas y de nuestras comunidades. Mi oficina se compromete a perseguir agresivamente a quienes acechan y aterrorizan a otros, garantizando que cumplan con la ley», informó el fiscal general de Los Ángeles, Nathan Hochman, a través de un comunicado enviado a la prensa.