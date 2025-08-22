Abortada la 'operación huida' de Kiko Jiménez y Sofía Suescun a Tailandia: se quedan en tierra por «riesgo de accidente»

Menuda racha. En medio de su crisis sentimental, Kiko Jiménez y Sofía Suescun han tenido que abortar su 'operación huida' a Tailandia y se han quedado en tierra por «riesgo de accidente» en el vuelo que debían tomar. Eso sí, tras comunicar el infortunio, la influencer se ha puesto su ropa deportiva y ha aprovechado para celebrar una sesión de fitness en el hotel que habían facilitado a los pasajeros.

El mes que llevan es de traca. Todo comenzó cuando aparecieron unos mensajes en los que se insinuaba una posible relación -o al menos un intento- entre Sofía Suescun y el influencer Juan Faro, y con abundante material audiovisual, según dijeron algunos medios. Se habló de una «relación abierta» y de otras cosas raras, y ella pidió perdón.

Mientras tanto, Kiko Jiménez aprovechó el barullo y la notoriedad para monetizar y el jueves subió a sus redes un indescriptible vídeo promocionando una máquina que limpiaba la piscina. «Hay cosas que un hombre como yo no hace», decía mientras se veía a la máquina en cuestión arrasando con la mugre.

«Malas noticias o quizás las mejores de mi vida»

El siguiente movimiento fue sorprendente: decidieron mantener el viaje que tenían programado juntos a Tailandia con anterioridad. Aunque había un motivo de peso: era un viaje pagado y con un fin promocional. Así que hicieron las maletas y se marcharon al aeropuerto con todos los bártulos y el ruido a su alrededor.

Sofía Suescun se mostraba emocionada ante sus seguidores al proclamar como su «primera vez» en el país asiático en lo que era la oportunidad de «irse muy, muy lejos de aquí». Había look de viajero y hasta bocadillo de jamón. Un canto a la normalidad. Pero cuando ya se encontraban en el aeropuerto madrileño, aparecieron los problemas: primero, el vuelo primero sufrió retrasos, y después fue cancelado «por riesgo de accidente».

«Malas noticias o quizás las mejores de mi vida», escribió Sofía Suescun sin que nadie entendiera qué quería decir. Y añadió: «Después de varios retrasos inspeccionando el avión que íbamos a coger han decidido cancelar el vuelo por riesgo de accidente».

El fitness todo lo cura

Pero como no hay nada que pueda quebrantar el ánimo de la pamplonesa, se calzó su ropa deportiva minimalista y se bajó al gimnasio del hotel que les habían facilitado como alternativa para, como si nada, proceder a una sesión de fitness mientras anunciaba: «Hoy no era el día de morir». Eso sí, se ofendía al ver que en el gimnasio solo estaban ella y una persona más... que no era Kiko Jiménez.

«No hay mal que por bien no venga! Hoy no había entrenado y aquí estoy aprovechando este ratito en el hotel que nos han puesto a todos los pasajeros. De los 400 solo hay 2 en el gym hahaha muuu mal!». Adjuntaba foto descalza junto a pelota bosu y rodeada de aparatos para tonificar. Mientras tanto, Kiko Jiménez permanecía en silencio y su último mensaje en Instagram era el de la mencionada máquina limpiadora de piscinas.

No obstante, parece que todo es provisional y que finalmente tanto Sofía Suescun como su todavía pareja se marcharán finalmente al deseado destino tailandés con el fin de mantener su fidelidad al contrato firmado por ambos con la agencia con la que se han comprometido. Es de suponer que en sus redes darán cuenta de las excelencias del viaje con un buen surtido de publicaciones.

