Vientre de alquiler y más divorcios: la vida de Nicole Kidman y Tom Cruise a 20 años de su separación La pareja de actores adoptó dos hijos: Isabella y Connor, y se divorciaron en 2001 por «diferencias irreconciliables».

Nicole Kidman (53 años) y Tom Cruise (58) se casaron en la víspera de la Navidad de 1990 y fueron considerados como la pareja de oro de Hollywood. Ella tenía 23 años y él 28. «Me casé muy joven, pero aquello no me dio poder, me dio protección. Me casé por amor, pero estar casada con un hombre extremadamente poderoso evitó que fuera acosada sexualmente», declaró la intérprete en una entrevista realizada la revista 'New York Magazine' en 2018. Este fue el segundo matrimonio del actor, quien en mayo de 1987 ya contrajo matrimonio con la actriz Mimi Rogers (65 años), de quien se divorció en 1990.

Juntos, adoptaron a dos hijos: Isabella (28) y Connor (26), y se divorciaron en 2001 por «diferencias irreconciliables». En una entrevista de 2012, Kidman reveló su total devoción por Cruise cuando se conocieron y su devastación cuando se separaron. «Me enamoré loca y apasionadamente. Habría ido hasta los confines de la tierra por él… Tardé mucho tiempo en superarlo», añadió

Jamás han dicho una sola palabra sobre sus años de convivencia. Ni siquiera la actriz se ha pronunciado acerca de la poderosa influencia de Cruise sobre sus hijos o su pertenencia a la Cienciología, ya que ya que «sentiría que me estoy traicionando a mí misma y a mis hijos», apuntó.

Cruise se quedó con la custodia de los pequeños y, tal y como reveló la propia intérprete a la revista «Marie Claire», sus hijos estaban «siendo educados bajo el paraguas de la Iglesia de la Cienciología, a la que pertenece Tom». Esto hizo que la relación de madre e hijos se enfriase hasta tal punto que en 2019 Kidman no fue invitada a la boda de su hijo. Según la prensa de EE.UU., el propio Tom Cruise fue quien estaba detrás de esta prohibición y lo que él dice, es «ley para su hijo», aseguró entonces un amigo del DJ a «RadarOnline». Al parecer, el veto de Cruise respondía a que la actriz estaba considerada –literalmente– como una persona «supresora». «Connor besa el suelo por el que camina su padre y jamás le desobedecería», agregó la misma fuente.

Desde que saliese a la luz su primera relación famosa con Kidman, Tom ha hecho correr ríos de tinta con las relaciones que ha mantenido con hermosas mujeres y mejores actrices; entre ellas su primera mujer, la madrileña Penélope Cruz -se conocieron rodando 'Vanilla Sky' en 2001 y estuvieron tres años juntos-, Nazani Boniadi -con quien tuvo una relación muy polémica entre 2004 y 2005-, y luego Katie Holmes, con quien se casó en 2005 y un año después tuvo una hija: Suri (13 años). La pareja se divorció en 2012.

Por su parte, la actriz rehizo su vida con el cantante de música country Keith Urban (53 años), con quien contrajo matrimonio en junio de 2006 en Sidney, durante una ceremonia católica tradicional y ante un gran número de estrellas de Hollywood. La actriz tuvo muchos problemas para concebir y en 2008 se consideró casi un milagro cuando nació hija Sunday Rose (12).

Faith Margaret fue la última hija de la actriz. Nació en 2010 y fue a través de vientre de alquiler. «Pasamos por una gestación subrogada porque queríamos tanto a otro niño que dolía», declaró la actriz y, curiosamente es la que más se parece a su madre con la piel muy clara, los ojos azules y el pelo pelirrojo. «Los niños son la alegría de mi vida. En todo lo que me ha ocurrido ser madre ha sido lo primordial, lo que ha cambiado todo y lo ha hecho mejor», declaró en 2017 al 'Daily Mail'.