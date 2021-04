En venta la casa azul de Lucía Bosé El pasado 23 de marzo se cumplía el primer aniversario de la muerte de la actriz en el hospital de Segovia

Durante sus últimos años de vida a actriz italiana Lucía Bosé vivió feliz en la localidad segoviana de Brieva. Primero lo hizo alquilando las antiguas escuelas de esa población y después y por decisión familiar en la casa Azul que ella misma se encargó de decorar en su color fetiche y que hoy está a la venta en un portal inmobiliario. 430.000 euros es la cantidad que se pide por esta casa independiente de 420 metros cuadrados y dividida en 3 plantes con seis habitaciones, 4 baños un parcela de 315 metros que se publicita en buen estado con armarios, calefacción individual y terraza.

El pasado 23 de marzo se cumplía el primer aniversario de la muerte de la actriz en el hospital de Segovia. Allí la trasladó su persona de confianza y fue su hija Paola quien pudo estar a su lado en sus últimas horas de vida. Lucía ingresaba de urgencias por una neumonía en el momento más duro de la pandemia y sin que a sus 89 años pudiera superar esa dolencia. Su nombre aparece entre las víctimas del covid a pesar de que su hijo Miguel Bosé niega esa información e insiste en decir que a su madre «la sedaron hasta la muerte» tal y como ha declarado en la entrevista que le realizó Jordi Evole en La Sexta y que el próximo domingo tendrá la segunda entrega.

Fue en la Casa azul donde Lucía se reunía con los muchos amigos que viajaban de todas partes para estar a su lado. Amigos de España y muchos de Italia que disfrutaban de la cocina y la divertida conversación de la actriz. Estaba tan enamorada del azul que no dudaba en animar a sus hijas a que le pintaran paredes, puertas y cualquier viga en las largas estancias que pasaban con ella. Por eso la vivienda tiene todo lo que representa el mundo de Lucía y eso que curiosamente no era la propietaria del inmueble. Es la propia Paola Dominguín quien me aclara que esa vivienda fue suya, allí vivió cinco años con sus hijos y su ex marido Manuel Villalta, de quien se divorció en 2009. Tras la ruptura de la pareja cada uno busca un nuevo destino pero acordaron poner a nombre de la hija que tienen en común, Alba, la propiedad de esa casa que hasta la fecha ha ocupado la matriarca por acuerdo de todos.

Por eso hoy es su nieta Alba quien ha decidido sacar a la venta esa propiedad y cerrar así un ciclo. En la actualidad Paola Domingín vive a las afueras de Valencia junto a su hermana Lucía mientras que su hija reside en Guadarrama. De Brieva ya sólo les quedarán muchos recuerdos de unos años que sí fueron felices y que Lucía Bosé iluminó con ese azul que debería llevar su nombre.