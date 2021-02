Última hora sobre el estado de salud de Lydia Lozano La colaboradora de televisión fue intervenida esta semana por una lesión en la médula

ABC Actualizado: 25/02/2021 11:10h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Lydia Lozano será operada de urgencia por una lesión en la médula

Lydia Lozano ya ha sido dada de alta después de ser intervenida este miércoles de una lesión en la médula. Acompañada en todo momento por su marido, Carlos García, la colaboradora de televisión ha sido fotografiada saliendo del centro hospitalario antes de subirse al coche que los ha acercado a casa, donde seguirá con su recuperación.

Un alta hospitalaria precipitada por el coronavirus. En circunstancias normales, sin pandemia, la televisiva hubiese estado varios días ingresada pero los médicos prefieren que con las condiciones actuales, la televisiva se recupere en casa.

Pese a los temores iniciales que tenía antes de ser intervenida, todo ha salido a las mil maravillas, como ella misma ha contado al programa 'Sálvame'. «Me imagino que cuando me quiten la medicación voy a encontrarme con muchos dolores. Es que me he enterado de toda la operación. He visto el antes y el después en las radiografías y es que es tremendo cómo estaba», contaba este miércoles.

La televisiva y su marido, a la salida del hospital esta mañana - GTRES

Aseguraba que tenía la espalda destrozada y que los médicos le habían preguntado cómo había aguantado tanto así: «Mis cervicales estaban todas pegadas y me han metido cosas entre cervical y cervical. Me han metido centímetro y medio más».

La recuperación va para largo. «Voy a sentir dolores seguro. Me han dicho que puedo hacer mi vida normal, que camine todos los días media hora, que me mueva y que sobre todo no coja nada de peso», aseguraba.