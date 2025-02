Preocupación por el estado de salud de Charlène de Mónaco

Los rumores sobre una crisis en el matrimonio entre Charlène y el Príncipe Alberto de Mónaco han sido muchos desde que la princesa monegasca, de 43 años, abandonó el principado en mayo para viajar a su país Sudáfrica en una misión contra la caza furtiva de rinocerontes. El viaje no hubiera tenido mayor transcendencia sino hubiera sido porque Charlène aún no ha vuelto junto a su marido y sus dos hijos, Jacques y Gabriella (6 años).

Según fuentes del Palacio Grimaldi, la Princesa sufrió una infección grave por la que tuvo que ser operada de urgencia y, a pesar de la rápida intervención, continua sometida a «múltiples y complicados procedimientos médicos tras contraer una infección severa en oídos, nariz y garganta en mayo», anunciaron entonces desde el Palacio Grimaldi.

Durante su convalecencia, La ex nadadora concedió una entrevista en la que aclaraba su situación: «Fue un momento difícil para mí. Echo mucho de menos a mi marido y ya mis hijos» y añadió «fue extremadamente difícil para mí fue cuando mi equipo médico me comunicó que no podía ir a casa para mi décimo aniversario de bodas. Alberto es el pilar de mi vida y quien me da fuerza, no habría podido hacer frente a este doloroso momento sin su amor y apoyo».

Esta misma mañana parecía que esta pesadilla quedaba atrás cuando el propio Alberto de Mónaco informó a 'People' de que la Princesa estaba «ansiosa» por regresar a casa y espera poder reunirse de nuevo con su familia, esta vez en Mónaco, antes de lo esperado. El soberano, de 63 años, aseguró que Charlene «está lista para volver a casa» aunque la fecha de regreso a Mónaco «depende de lo que digan sus médicos», pero si su progreso continúa, podría planificar su viaje para este mismo mes de septiembre. Durante su reunión familiar la semana pasada en Sudáfrica, Alberto acompañó a su esposa a una cita con el cirujano que realizó su operación para obtener «una nueva reevaluación» y aunque se había dicho que su vuelta a Mónaco estaba prevista para finales de octubre, el monarca afirmó estar «bastante seguro de que podemos acortar un poco ese período de tiempo».

Sin embargo, pocas horas después de la publicación de estas alentadoras declaraciones se ha informado de que la Princesa ha recaído en su enfermedad -la grave infección de nariz, garganta y oído que afecta a Charlene desde el mes de mayo- y, por lo tanto, su regreso a casa vuelve a retrasarse. La noche de este miércoles 1 de septiembre ingresó de urgencia y bajo un alias en el Hospital Netcare Arbelito, en la ciudad costera de Ballito.

Según informó el medio 'News24', este nuevo ingreso no ha sido más que un susto, ya que un día después recibió el alta y ahora mismo se encuentra «estable» y en recuperación.