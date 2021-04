Toñi Moreno habla sobre la fortísima depresión que sufrió: «No tenía ni un euro» La presentadora piensa que «es importante pedir ayuda sin enroscarse en lo negativo porque son los mensajes que nos damos a nosotros mismos»

ABC Madrid Actualizado: 15/04/2021 19:49h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Toñi Moreno está pasando por uno de sus mejores momentos tanto profesionales como personales. Por una parte, la presentadora de televisión se convirtió en madre por primera vez a sus 46 años en enero del año pasado de su hija Lola, convirtiendo así en realidad uno de sus mayores sueños. La televisiva siempre tuvo claro que, a pesar de ser un reto muy duro, saldrían adelante. Por otra parte, a nivel profesional, hace una semana Toñi Moreno cerró etapa en 'Un año de tu vida', programa gracias al que se ha mantenido en televisión durante su ausencia en Mediaset. Además ha dado el salto al canal Mtmad, en el que numerosas «influencers» y rostros conocidos publican vídeos contando los detalles más personales de su vida.

Una estable situación que le ha costado mucho trabajo y esfuerzo. Así lo ha confesado esta semana durante una charla con Vodafone España, en la que se ha abierto en canal sobre la fortísima depresión que sufrió. «Es necesario tocar fondo y no pasa nada, ¿eh? Tocarlo está bien porque después no hay nada. Lo que nos queda es resurgir y hacerlo con más brío», comenzó diciendo. «Una mala racha que pasé hace un tiempo. Gracias a la ayuda de mi entorno conseguí recuperar mi fuerza interior y superarlo», y contó su vivencia personal. «Hace cinco años yo me quedo sin trabajo, con una depresión como un caballo en mi casa», añadido a unos serios problemas económicos: «Tuve un asesor fiscal que fue un desastre y tuve una de sus visitas de Hacienda. Me quedé sin un euro. No tenía dinero, no tenía trabajo ni perspectiva» y una situación sentimental complicada: «Había tenido una ruptura sentimental muy gorda. Lo tenía todo. Era como el peor año de mi vida». Todo cambió cuando el dueño de una escuela de coach a la que acudió le regaló el curso y no tuvo que pagar nada. «Esto es un viaje de ida y vuelta, tienes que recuperar la confianza en ti. Así que voy a regalarte el curso que ya la vida me compensará», le dijo.

Ante estos problemas, Toñi piensa que «es importante pedir ayuda sin enroscarse en lo negativo porque son los mensajes que nos damos a nosotros mismos», porque en su caso «el crack en mi cabeza fue cuando dejé de culpar las circunstancias del exterior y empecé a ver que la solución estaba en mí» y ahora «siento que puedo con todo, con todo lo que venga y con los ‘mientras tanto’, que hay mucha gente pasando por este momento con lo que estamos viviendo». Y para finalizar, un consejo: «Les diría que nada dura toda la vida. Esto tiene un tiempo y en él tenemos que prepararnos para cuando nos llegue la oportunidad».