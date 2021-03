Toni Cantó, mejor las collejas de Sole que los golpes bajos en política El actor ha decidido dedicarse exclusivamente a la interpretación, renunciando a su trayectoria en política. Al menos, por ahora

Antonio Albert Madrid Actualizado: 20/03/2021 00:11h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En ‘Siete vidas’, Toni Cantó daba vida a David y Amparo Baró, a Sole. Ambos protagonizaban un running gag que consistía en que Sole le daba una sonora colleja cada vez que David hacía o decía una estupidez. Y eran muchas. Cuando Toni Cantó abandonó la serie de Telecinco (trabajó en 65 de los 204 capítulos), la audiencia se disparó y su éxito permitió la creación de un spin off: ‘Aída’. Hace unos meses, José Juan López recordaba una frase premonitoria del personaje de Cantó: «Ni remordimientos ni mala conciencia, debería dedicarme a la política» (Capítulo 7, Temporada 2). Pero la vida real no es como en la ficción: esta vez nada pronostica una nueva temporada para Ciudadanos, el partido que el actor ha abandonado, acta de diputado autonómico incluida.

Cantó ha anunciado su regreso a los escenarios, que no había abandonado del todo: el 15 de diciembre de 2018 estrenó ‘Linda vista’, de Tracy Letts, junto a Ruth Gabriel, una obra sobre la crisis de los 50 que el actor superó ya hace seis años: «Yo empiezo a notar la caída física. Y no me refiero a la estética sino a que ya te cuesta más recuperarte de los excesos o de cualquier otra cosa. Notas que envejeces», confesó. Tal vez el cansancio haya influido en su decisión. Tampoco había dejado la televisión: fue médico, como su padre, en ‘Amar es para siempre’ (2015), y recientemente dio el campanazo al enfundarse el disfraz de Camaleón en ’Mask Singer’ con el morbo añadido de ver la cara de sorpresa de Malú, pareja de Albert Rivera. «La política me ha hecho mejor actor», ha reconocido Cantó en alguna ocasión. También le inspiró como autor: en 2016, estrenó ‘Debate’, escrita por él, centrada en un debate entre dos candidatos a la Presidencia y la moderadora. La obra era una excusa para confrontar sus ideas sobre cómo llevar las riendas de un país.

Su vida sentimental ha sido agitada. Solo ha estado casado en una ocasión, con Inmaculada Suárez, una psicóloga canaria. Fue un matrimonio breve, poco más de un año. Pero ha sido padre en tres ocasiones, con tres compañeras distintas: con Eva Cobo tuvo a Carlota; con Carla Hidalgo, a Lucas, y con Mar Regueras, a Violeta. Lamentablemente, en 2014, su hija mayor falleció en un accidente de tráfico a los 18 años: un conductor kamikaze ebrio chocó de frente contra el vehículo en el que Carlota viajaba con el sobrino de Xavier Trias, ex alcalde de Barcelona. Ambos fallecieron en el acto. Esa terrible muerte volvió a unirle con Eva Cobo, con quien mantuvo relaciones complicadas durante la lucha por la custodia de su hija. Eva protagonizó una de las entregas más polémicas de ‘La máquina de la verdad’, en Telecinco, contando las intimidades del que era su pareja, que la abandonó dos meses antes de dar a luz. Durante años, Toni no reconoció su paternidad, hasta que un juez falló a favor de Eva.

Desde que entró en política ha mantenido un perfil bajo en cuanto a relaciones sentimentales. Su última novia reconocida ha sido su compañera de reparto en ‘Aquiles, el hombre’, la actriz Lourdes Verger, con quien estuvo tres años. Su ruptura, en septiembre de 2018, sorprendió a todos porque en verano publicaron fotos de sus felices vacaciones.